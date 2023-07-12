Суд арестовал обвиняемых в снятии скальпа с юноши в Электростали

12 июля 2023 в 21:42 Размер текста - 17 +

Один из арестованных признал свою вину Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Суд отправил двух обвиняемых под арест на два месяца по обвинению в снятии скальпа с 19-летнего парня в Электростали. Об этом стало известно в ходе закрытого судебного заседания. «Двое мужчин, обвиняемые в снятии скальпа с 19-летнего парня в Электростали, были отправлены под арест сроком на два месяца по решению суда», — передает РЕН ТВ. Отмечается, что один из злоумышленников признал свою вину и выразил сожаление, заявив, что готов оказать пострадавшему материальную поддержку. Преступление было совершено 9 июля и вызвало сильное общественное возмущение. Предварительная информация свидетельствует о конфликте между тремя людьми, в результате которого двое напали с ножом на 19-летнего парня, причинив ему серьезную травму в виде снятого скальпа. Подозреваемые были задержаны, передает «A42». Глава организации «Лига безопасного интернета» Екатерина Мизулина объявила о намерении обратиться в МВД с просьбой провести проверку по случаю данного инцидента, передает РАПСИ.

Суд отправил двух обвиняемых под арест на два месяца по обвинению в снятии скальпа с 19-летнего парня в Электростали. Об этом стало известно в ходе закрытого судебного заседания. «Двое мужчин, обвиняемые в снятии скальпа с 19-летнего парня в Электростали, были отправлены под арест сроком на два месяца по решению суда», — передает РЕН ТВ. Отмечается, что один из злоумышленников признал свою вину и выразил сожаление, заявив, что готов оказать пострадавшему материальную поддержку. Преступление было совершено 9 июля и вызвало сильное общественное возмущение. Предварительная информация свидетельствует о конфликте между тремя людьми, в результате которого двое напали с ножом на 19-летнего парня, причинив ему серьезную травму в виде снятого скальпа. Подозреваемые были задержаны, передает «A42». Глава организации «Лига безопасного интернета» Екатерина Мизулина объявила о намерении обратиться в МВД с просьбой провести проверку по случаю данного инцидента, передает РАПСИ.