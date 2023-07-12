Суд арестовал обвиняемых в снятии скальпа с юноши в Электростали

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Один из арестованных признал свою вину Фото:

Суд отправил двух обвиняемых под арест на два месяца по обвинению в снятии скальпа с 19-летнего парня в Электростали. Об этом стало известно в ходе закрытого судебного заседания.

«Двое мужчин, обвиняемые в снятии скальпа с 19-летнего парня в Электростали, были отправлены под арест сроком на два месяца по решению суда», — передает РЕН ТВ. Отмечается, что один из злоумышленников признал свою вину и выразил сожаление, заявив, что готов оказать пострадавшему материальную поддержку.

Преступление было совершено 9 июля и вызвало сильное общественное возмущение. Предварительная информация свидетельствует о конфликте между тремя людьми, в результате которого двое напали с ножом на 19-летнего парня, причинив ему серьезную травму в виде снятого скальпа. Подозреваемые были задержаны, передает «A42». Глава организации «Лига безопасного интернета» Екатерина Мизулина объявила о намерении обратиться в МВД с просьбой провести проверку по случаю данного инцидента, передает РАПСИ.

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Суд отправил двух обвиняемых под арест на два месяца по обвинению в снятии скальпа с 19-летнего парня в Электростали. Об этом стало известно в ходе закрытого судебного заседания. «Двое мужчин, обвиняемые в снятии скальпа с 19-летнего парня в Электростали, были отправлены под арест сроком на два месяца по решению суда», — передает РЕН ТВ. Отмечается, что один из злоумышленников признал свою вину и выразил сожаление, заявив, что готов оказать пострадавшему материальную поддержку. Преступление было совершено 9 июля и вызвало сильное общественное возмущение. Предварительная информация свидетельствует о конфликте между тремя людьми, в результате которого двое напали с ножом на 19-летнего парня, причинив ему серьезную травму в виде снятого скальпа. Подозреваемые были задержаны, передает «A42». Глава организации «Лига безопасного интернета» Екатерина Мизулина объявила о намерении обратиться в МВД с просьбой провести проверку по случаю данного инцидента, передает РАПСИ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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