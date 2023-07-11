Полиция задержала второго подозреваемого по делу о снятии скальпа с юноши

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Наручники. Екатеринбург, заключенные, арест, тюрьма, преступник, подсудимый, срок, полиция, наручники, конвой, задержание, банда, преступность, преступление, криминал, опг, группировка
Ирина Волк сообщила, что был задержан второй подозреваемый по нападению в Электростали Фото:

Полиция задержала второго подозреваемого в нападении на 19-летнего юношу в городе Электросталь (Подмосковье). Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В городе Обнинске Калужской области сотрудниками подмосковной полиции задержан второй подозреваемый в причинении ножевых ранений жителю Электростали», — сообщила Волк. Ее слова приводит telegram-канал МВД Медиа.

Ранее был задержан его сообщник в нападении. Им является житель Республики Коми 1999 года. В городе Электросталь 19-летнему молодому человеку срезали скальп из-за зеленого ирокеза. Первую помощь юноше оказали прохожие. Также они вызвали ему врачей.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Полиция задержала второго подозреваемого в нападении на 19-летнего юношу в городе Электросталь (Подмосковье). Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк. «В городе Обнинске Калужской области сотрудниками подмосковной полиции задержан второй подозреваемый в причинении ножевых ранений жителю Электростали», — сообщила Волк. Ее слова приводит telegram-канал МВД Медиа. Ранее был задержан его сообщник в нападении. Им является житель Республики Коми 1999 года. В городе Электросталь 19-летнему молодому человеку срезали скальп из-за зеленого ирокеза. Первую помощь юноше оказали прохожие. Также они вызвали ему врачей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...