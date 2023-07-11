Полиция задержала второго подозреваемого по делу о снятии скальпа с юноши

Ирина Волк сообщила, что был задержан второй подозреваемый по нападению в Электростали
Полиция задержала второго подозреваемого в нападении на 19-летнего юношу в городе Электросталь (Подмосковье). Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«В городе Обнинске Калужской области сотрудниками подмосковной полиции задержан второй подозреваемый в причинении ножевых ранений жителю Электростали», — сообщила Волк. Ее слова приводит telegram-канал МВД Медиа.
Ранее был задержан его сообщник в нападении. Им является житель Республики Коми 1999 года. В городе Электросталь 19-летнему молодому человеку срезали скальп из-за зеленого ирокеза. Первую помощь юноше оказали прохожие. Также они вызвали ему врачей.
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