Жителям Югорска (ХМАО) сделают особый подарок на День города — на местной гастрокарте появится кафе в стиле стимпанк. Заведение назвали в честь астронома Николая Коперника. Об этом сообщила городская администрация в соцсети «ВКонтакте».
«В городе откроется новое креативное кафе „Коперник“. Оно создано для тех, кто подобно великому астроному не боится мыслить иначе и открывать новые горизонты», — говорится в сообщении.
Атмосфера кафе вдохновлена стилем стимпанк и дополнена элементами лофт-дизайна. Например, для интерьера используется декор из шестеренок и механизмов на стене. Такой элемент стимпанка отсылает к индустриальной эпохе и ретрофутуризму.
День города и день нефтяника в Югорске отметят 6 сентября. Горожан зовут на праздничный концерт, где выступит кавер-группа из Екатеринбурга «Виновники» и местные творческие коллективы. Программа начнется в 19:00 на улице 40 лет Победы.
А днем в городе работать различные праздничные локации: патриотическая — на пересечении улиц Ленина и Мира, цирковая — на пересечении улиц Ленина и Спортивная, опен-эйр с диджеями — на площади ЦК «Югра-Презент». Между тем на территории музея истории и этнографии выставят ретро-автомобили.
