02 сентября 2025

В Югорске откроют кафе в стиле стимпанк на День города. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Атмосфера кафе вдохновлена стилем стимпанк
Атмосфера кафе вдохновлена стилем стимпанк Фото:

Жителям Югорска (ХМАО) сделают особый подарок на День города — на местной гастрокарте появится кафе в стиле стимпанк. Заведение назвали в честь астронома Николая Коперника. Об этом сообщила городская администрация в соцсети «ВКонтакте».

«В городе откроется новое креативное кафе „Коперник“. Оно создано для тех, кто подобно великому астроному не боится мыслить иначе и открывать новые горизонты», — говорится в сообщении.

Кафе назвали в честь астронома Николая Коперника
Кафе назвали в честь астронома Николая Коперника
Фото:

Атмосфера кафе вдохновлена стилем стимпанк и дополнена элементами лофт-дизайна. Например, для интерьера используется декор из шестеренок и механизмов на стене. Такой элемент стимпанка отсылает к индустриальной эпохе и ретрофутуризму.

День города и день нефтяника в Югорске отметят 6 сентября. Горожан зовут на праздничный концерт, где выступит кавер-группа из Екатеринбурга «Виновники» и местные творческие коллективы. Программа начнется в 19:00 на улице 40 лет Победы.

А днем в городе работать различные праздничные локации: патриотическая — на пересечении улиц Ленина и Мира, цирковая — на пересечении улиц Ленина и Спортивная, опен-эйр с диджеями — на площади ЦК «Югра-Презент». Между тем на территории музея истории и этнографии выставят ретро-автомобили.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жителям Югорска (ХМАО) сделают особый подарок на День города — на местной гастрокарте появится кафе в стиле стимпанк. Заведение назвали в честь астронома Николая Коперника. Об этом сообщила городская администрация в соцсети «ВКонтакте». «В городе откроется новое креативное кафе „Коперник“. Оно создано для тех, кто подобно великому астроному не боится мыслить иначе и открывать новые горизонты», — говорится в сообщении. Атмосфера кафе вдохновлена стилем стимпанк и дополнена элементами лофт-дизайна. Например, для интерьера используется декор из шестеренок и механизмов на стене. Такой элемент стимпанка отсылает к индустриальной эпохе и ретрофутуризму. День города и день нефтяника в Югорске отметят 6 сентября. Горожан зовут на праздничный концерт, где выступит кавер-группа из Екатеринбурга «Виновники» и местные творческие коллективы. Программа начнется в 19:00 на улице 40 лет Победы. А днем в городе работать различные праздничные локации: патриотическая — на пересечении улиц Ленина и Мира, цирковая — на пересечении улиц Ленина и Спортивная, опен-эйр с диджеями — на площади ЦК «Югра-Презент». Между тем на территории музея истории и этнографии выставят ретро-автомобили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...