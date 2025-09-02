02 сентября 2025

В ХМАО перевозчик скрыл от налоговой девять миллионов рублей

В отношении перевозчика возбуждено уголовное дело за сокрытие налогов
В отношении перевозчика возбуждено уголовное дело за сокрытие налогов

В Нижневартовске директор ООО «Варьеганская транспортная компания-2» скрыл от государства более девяти миллионов рублей налогов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного комитета региона.

«В период с декабря 2023 по апрель 2024 обвиняемый в целях сокрытия денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налоговой задолженности, организовал расчеты с контрагентами, используя счета третьих лиц. В результате было сокрыто более девяти миллионов рублей», — сообщили агентству в ведомстве.

Прокуратура региона направила уголовное дело в суд. Бизнесмену вменяется статья 199.2 УК РФ «сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, в крупном размере». На имущество обвиняемого наложен арест.

