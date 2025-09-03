Что известно о новом первом заме главы «Сургутнефтегаза» Дейсе

Инновации первого замглавы «Сургутнефтегаза» Дейса повысили добычу нефти
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новый первый заместитель главы «Сургутнефтегаза» Вадим Дейс назначен 1 сентября
Новый первый заместитель главы «Сургутнефтегаза» Вадим Дейс назначен 1 сентября Фото:

Новый первый заместитель генерального директора ПАО «Сургутнефтегаз» Владимира Богданова Вадим Дейс оказался одной из самых закрытых фигур нефтяного бомонда. Журналисты URA.RU подготовили профайл нового топ-менеджера.

Вадиму Дейсу 49 лет. Источники, близкие к «Сургутнефтегазу», сообщают, что день рождения он празднует в январе. В 2002 году он окончил Тюменский государственный нефтегазовый университет.

Дейс возглавлял НГДУ «Сургутнефть» и «Федоровскнефть». «Добычей нефти на Федоровском месторождении, одном из ключевых и крупнейших в регионе (второе после Самотлора), он руководил порядка десяти лет. Он пришел на пост главы НГДУ после спада уровня добычи нефти, и ему благодаря инновациям и грамотному управлению удалось добиться значительного повышения показателей. И теперь „Федоровка“ — одно из самых передовых месторождений», — отмечает инсайдер.

В 2017 году Дейс награжден почетным званием «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации». Он является лауреатом Всероссийского конкурса «Инженер года». Дейс неоднократно занимал первые и призовые места на конференциях «Сургутнефтегаза» и НГДУ. В 2006 году получил премию имени Дешуры первой степени за внедрение инноваций на производстве. Дейс изобрел технологию вторичного вскрытия пластов на депрессии и запатентовал ее.

Сослуживцы отмечают, что Дейс — максимально не публичная фигура. «Он очень требовательный, закрытый. Но при этом очень грамотный», — уточняет собеседник агентства.

Предшественник Дейса, Анатолий Нуряев, курировавший вопросы добычи нефти в СНГ, проработал в компании с 1977 года и вышел на пенсию. Он готовил себе смену два года. Кандидатуру на этот выбирали именно из числа руководителей НГДУ «Сургутнефтегаза». Однако «срывать» с ключевых месторождений глав НГДУ «Талаканнефть» и «Нижнесортымскнефть» руководство компании не стало, сохранив их на своих позициях. Источники в нефтяном истеблишменте отмечают, что назначение Дейса стало для многих неожиданностью, поскольку ожидали, что этот пост займет более возрастной руководитель. Однако глава «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов взял курс на омоложение топ-менеджмента компании.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Новый первый заместитель генерального директора ПАО «Сургутнефтегаз» Владимира Богданова Вадим Дейс оказался одной из самых закрытых фигур нефтяного бомонда. Журналисты URA.RU подготовили профайл нового топ-менеджера. Вадиму Дейсу 49 лет. Источники, близкие к «Сургутнефтегазу», сообщают, что день рождения он празднует в январе. В 2002 году он окончил Тюменский государственный нефтегазовый университет. Дейс возглавлял НГДУ «Сургутнефть» и «Федоровскнефть». «Добычей нефти на Федоровском месторождении, одном из ключевых и крупнейших в регионе (второе после Самотлора), он руководил порядка десяти лет. Он пришел на пост главы НГДУ после спада уровня добычи нефти, и ему благодаря инновациям и грамотному управлению удалось добиться значительного повышения показателей. И теперь „Федоровка“ — одно из самых передовых месторождений», — отмечает инсайдер. В 2017 году Дейс награжден почетным званием «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации». Он является лауреатом Всероссийского конкурса «Инженер года». Дейс неоднократно занимал первые и призовые места на конференциях «Сургутнефтегаза» и НГДУ. В 2006 году получил премию имени Дешуры первой степени за внедрение инноваций на производстве. Дейс изобрел технологию вторичного вскрытия пластов на депрессии и запатентовал ее. Сослуживцы отмечают, что Дейс — максимально не публичная фигура. «Он очень требовательный, закрытый. Но при этом очень грамотный», — уточняет собеседник агентства. Предшественник Дейса, Анатолий Нуряев, курировавший вопросы добычи нефти в СНГ, проработал в компании с 1977 года и вышел на пенсию. Он готовил себе смену два года. Кандидатуру на этот выбирали именно из числа руководителей НГДУ «Сургутнефтегаза». Однако «срывать» с ключевых месторождений глав НГДУ «Талаканнефть» и «Нижнесортымскнефть» руководство компании не стало, сохранив их на своих позициях. Источники в нефтяном истеблишменте отмечают, что назначение Дейса стало для многих неожиданностью, поскольку ожидали, что этот пост займет более возрастной руководитель. Однако глава «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов взял курс на омоложение топ-менеджмента компании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...