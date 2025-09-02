В ХМАО суд продлил до ноября домашний арест экс-мэру Сургута Филатову

Филатову продлен домашний арест до 2 ноября
Ханты-Мансийский районный суд продлил домашний арест экс-мэру Сургута Андрею Филатову до 2 ноября. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
«Решением суда домашний арест продлен до 2 ноября», — сообщили агентству в пресс-службе. Филатов был задержан в ноябре 2024 года.
По версии следствия, экс-мэр замешан в коммерческом подкупе. В деле также фигурируют руководители скандальной управляющей компании «Диалог» из Нижневартовска, на которую жаловались жители из-за рейдерских захватов домов.
