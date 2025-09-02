02 сентября 2025

В ХМАО подскочила популярность Сургута для бизнес-поездок

Чаще всего в Сургут по деловым вопросам приезжали бизнес-путешественники из Москвы
Чаще всего в Сургут по деловым вопросам приезжали бизнес-путешественники из Москвы

За последние три летних месяца Сургут (ХМАО) стал популярен у бизнес-туристов. Число деловых поездок в этом направлении выросло в два раза. Об этом URA.RU сообщили аналитики сервиса OneTwoTrip.

«Как часто его клиенты отправляли сотрудников в деловые поездки в Сургут в период с июня по август 2025 года. Выяснилось, что за указанный период направление стало в два раза более популярно у бизнес-туристов», — поделились эксперты.

Средний чек на авиабилеты составил 43 000 рублей. Чаще всего в Сургут прилетали бизнес-путешественники из Москвы (23% заказов), Махачкалы (21%), Тюмени (9%), Грозного (8%) и Уфы (5%). Обычно в городе компании бронируют отели категории «четыре звезды» (38% заказов) и «три звезды» (35%). В объектах размещения без звезд останавливаются 26% сотрудников, а 1% выбирают двухзвездочные отели. 9% командированных сотрудников останавливаются в поездке в апартаментах. Средняя стоимость номера в отелях Сургута для бизнес-путешественников этим летом составила 5 500 рублей в сутки.

Средняя продолжительность деловой поездки в Сургут — 1 день, на такой срок этим летом совершали 41% бронирований жилья. Планируется командировка в основном за 2 –7 дней до поездки.

