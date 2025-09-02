02 сентября 2025

Минстрой поднял стоимость квадратного метра жилья в ХМАО

Минстрой России подготовил проект приказа о средней рыночной стоимости квадратного метра жилья на четвертый квартал. В ХМАО цена превысила 114,5 тысяч рублей, сообщают представители стройкомплекса Югры.

«В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре показатель снова демонстрирует рост, как это было вплоть на начала предыдущего, третьего квартала: 114 647 рублей — для основной территории региона (+ 1 023 рублей к третьему кварталу); 131 730 рублей — для Березовского и Белоярского районов, относящихся к Арктической зоне (+ 2 907 рублей)», — говорится в telegram-канале «Стройкомплекс Югры».

До этого нормативная стоимость жилья в Югре кратковременно снижалась. Среднюю стоимость квадрата, утвержденную Минстроем, используют для расчета социальных выплат и жилищных сертификатов, а также для оценки реализации госпрограмм в строительстве.

