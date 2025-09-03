В ХМАО прошли бизнес-миссии с участием партнеров из Казахстана и Нигерии

В Югре организовали бизнес-миссии с зарубежными компаниями из Нигерии и Казахстана. Такие встречи позволяют местным предпринимателям презентовать свои проекты потенциальным иностранным партнерам, сообщили URA.RU в окружном фонде «Мой бизнес».
«Югорская компания „Марлин Ойл Тулз“ представила нигерийским партнерам из Latev Engineering Company Limited свое производство. Предприятие из Нефтеюганска создает скважинный инструмент премиум-класса. Нигерийские партнеры осмотрели цеха, познакомились с технологиями и остались под большим впечатлением от уровня югорского предприятия», — уточнили в фонде.
В Советском районе прошла встреча с казахстанской Golden Grain. Компания договорилась с ЛПК «Аслан» о поставках оцилиндрованного бревна в Казахстан и дочернюю структуру в Узбекистан. Уже подписано 2 контракта на 20 млн рублей. Также ведутся переговоры о сотрудничестве с «Югралесстрой» и «СоветскУралЛес».
«Мы приехали в Югру с конкретной целью — найти надежных поставщиков качественной лесопродукции. Уровень производств здесь нас впечатлил: современное оборудование, высокая культура производства, четкая организация процессов», — отметила директор Golden Grain Оксана Югай.
За 2024 год география поставок югорских производителей расширилась до 41 страны, а помощью фонда «Мой Бизнес» воспользовались более 250 компаний. Объем поддержанного экспорта достиг 6,54 миллионов долларов.
