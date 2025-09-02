02 сентября 2025

Синоптики дали прогноз на день города в Пыть-Яхе

Погода в Пыть-Яхе в День города сюрпризов не преподнесет
Погода в Пыть-Яхе в День города сюрпризов не преподнесет Фото:

В Пыть-Яхе (ХМАО) 6 августа, когда город отметит 35-летний юбилей, синоптики обещают хорошую погоду. Будет облачно, но с прояснениями, дождей не предвидится.

«Утром в Пыть-Яхе +13°, днем столбик термометра покажет +19°», — следует из прогноза Яндекса. В течение 6 августа до вечера будет облачно, но с прояснениями.

К вечеру немного похолодает, небо полностью затянется тучами. При этом дождя в юбилей Пять-Яха пока не предвидится.

