Синоптики дали прогноз на день города в Пыть-Яхе

Погода в Пыть-Яхе в День города сюрпризов не преподнесет
В Пыть-Яхе (ХМАО) 6 августа, когда город отметит 35-летний юбилей, синоптики обещают хорошую погоду. Будет облачно, но с прояснениями, дождей не предвидится.
«Утром в Пыть-Яхе +13°, днем столбик термометра покажет +19°», — следует из прогноза Яндекса. В течение 6 августа до вечера будет облачно, но с прояснениями.
К вечеру немного похолодает, небо полностью затянется тучами. При этом дождя в юбилей Пять-Яха пока не предвидится.
