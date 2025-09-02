В Нижневартовске закрыли ларек с опасной шаурмой

В Нижневартовске (ХМАО) приставы временно закрыли ларек с шаурмой на улице Ленина. Клиентам, которые покупали еду в точке общепита, пришлось обращаться к врачам, сообщила URA.RU пресс-служба УФССП по Югре.
«Среди выявленных нарушений: отсутствие на продуктах информации об изготовителе, дате производства и упаковки, отсутствие сопроводительной документации. Разделочный инвентарь не был маркирован, уборочный инвентарь отсутствовал», — сообщили агентству приставы.
В ларьке не проводилась дезинфекция посуды и столовых приборов, моющие средства во время проверки отсутствовали. Суд признал владельца ларька виновным в административном правонарушения. Точку общепита закрыли на 20 суток.
«Поводом для проверки Роспотребнадзора послужила продажа шаурмы гражданам в том числе и детям, которым после употребления шаурмы понадобилась медицинская помощь. Павильон „Шаурма“, расположенный по адресу: Нижневартовск улица Ленина, дом 21В, строение 1, допустил многочисленные нарушения», — уточнили приставы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!