02 сентября 2025

В Нижневартовске закрыли ларек с опасной шаурмой

После покупки шаурмы клиенты жаловались врачам на проблемы со здоровьем
После покупки шаурмы клиенты жаловались врачам на проблемы со здоровьем

В Нижневартовске (ХМАО) приставы временно закрыли ларек с шаурмой на улице Ленина. Клиентам, которые покупали еду в точке общепита, пришлось обращаться к врачам, сообщила URA.RU пресс-служба УФССП по Югре.

«Среди выявленных нарушений: отсутствие на продуктах информации об изготовителе, дате производства и упаковки, отсутствие сопроводительной документации. Разделочный инвентарь не был маркирован, уборочный инвентарь отсутствовал», — сообщили агентству приставы.

В ларьке не проводилась дезинфекция посуды и столовых приборов, моющие средства во время проверки отсутствовали. Суд признал владельца ларька виновным в административном правонарушения. Точку общепита закрыли на 20 суток.

«Поводом для проверки Роспотребнадзора послужила продажа шаурмы гражданам в том числе и детям, которым после употребления шаурмы понадобилась медицинская помощь. Павильон „Шаурма“, расположенный по адресу: Нижневартовск улица Ленина, дом 21В, строение 1, допустил многочисленные нарушения», — уточнили приставы.

