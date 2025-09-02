02 сентября 2025

В ХМАО почтили память жертв теракта в Беслане. Фото

В ХМАО вспоминают всех, кто стал жертвой трагедии в Беслане
В Югре сегодня проходят памятные мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом — дате, установленной в России после трагедии в Беслане. Губернатор региона Руслан Кухарук напомнил, это не только дань памяти жертвам террористических актов, но и призыв к единству и поддержке друг друга.

«Каждый год 3 сентября в России зажигаются тысячи свечей в память о жертвах террористических актов. События, полные ужаса и боли, оставили глубокий след, унеся жизни невинных людей. Югра помнит. День солидарности в борьбе с терроризмом призывает нас стремиться к миру, чтобы такие трагедии, как в Беслане и Крокусе, не повторились», — отметил губернатор Кухарук.

В ХМАО, как и по всей стране, проходят акции памяти в поддержку тех, кто потерял близких. В Сургуте горожане возложили цветы к Мемориалу Славы и почтили жертв минутой молчания. В Нижневартовске состоялась акция «Капля жизни» — участники выстроились в цепь, держа в руках белые шары и свечи. В школах, детсадах и вузах региона провели уроки мужества и классные часы, посвящённые профилактике терроризма и сохранению исторической памяти о трагедиях мирного времени.

День солидарности в борьбе с терроризмом отмечается в России ежегодно с 2005 года. Дата приурочена к окончанию трагических событий в Беслане: 1 сентября 2004 года террористы захватили школу № 1, удерживая более тысячи заложников — большинство из них были дети. Тогда погибли и скончались от ранений 334 человека.

