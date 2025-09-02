02 сентября 2025

В ХМАО дебошир проведет несколько суток под арестом за поджег петарды

Нарушителю назначили 10 суток административного ареста
Нарушителю назначили 10 суток административного ареста

В Сургуте (ХМАО) хулиган напугал местных жителей возле дома по улице Бажова. Он поджег петарду и направил ее в сторону детской площадки. Теперь по решению суда он проведет 10 суток под арестом.

«Сургутский городской суд привлек мужчину к ответственности по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ. Он поджег петарду и направил ее в сторону детской площадки на улице Бажова. Суд назначил наказание — административный арест на 10 суток», — сообщается в telegram-канале судебной системы округа.

Уточняется, что югорчанина осудил по статье за мелкое хулиганство. При этом во время поджога петарды, он громко нецензурно выражался.

