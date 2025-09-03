Гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов (архивное фото)
Губернатор ХМАО Руслан Кухарук устроил сюрприз гендиректору ПАО «Сургутнефтегаз» Владимиру Богданову. В преддверии Дня нефтяника на церемонии конкурса «Черное золото Югры» он вручил ему статусную окружную награду — знак «Заслуженный труженик Югры».
«Обычно о награждении предупреждают. Но в этот раз удалось сохранить секретность, и Богданов был приятно удивлен. Для него вручение знака стало неожиданностью», — отмечают зрители церемонии.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВ ХМАО выбрали лучшую нефтяную компанию
К знаку прилагается удостоверение. А также единовременная выплата в размере 70 тысяч рублей.
Видео: читатель URA.RU
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!