Губернатор ХМАО устроил сюрприз главе «Сургутнефтегаза». Видео

Гендиректор «Сургутнефтегаза» Богданов получил знак «Заслуженный труженик Югры»
© Служба новостей «URA.RU»
Гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов (архивное фото)
Гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов (архивное фото) Фото:

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук устроил сюрприз гендиректору ПАО «Сургутнефтегаз» Владимиру Богданову. В преддверии Дня нефтяника на церемонии конкурса «Черное золото Югры» он вручил ему статусную окружную награду — знак «Заслуженный труженик Югры».

«Обычно о награждении предупреждают. Но в этот раз удалось сохранить секретность, и Богданов был приятно удивлен. Для него вручение знака стало неожиданностью», — отмечают зрители церемонии.

К знаку прилагается удостоверение. А также единовременная выплата в размере 70 тысяч рублей.

Видео: читатель URA.RU

