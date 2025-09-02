02 сентября 2025

В ХМАО детей из семьи, где отец проломил голову младенцу, передали бабушке

Детей из семьи передали бабушке
Детей из семьи передали бабушке Фото:

Детей из многодетной семьи в Когалыме, где отец избил трехмесячного сына, органы опеки передали бабушке. С пострадавшим ребенком сейчас находится мать, сообщила URA.RU уполномоченная по правам ребенка в Югре Людмила Низамова.

«В настоящий момент мать находится рядом с пострадавшим ребенком. Другие дети органами опеки временно переданы бабушке по линии матери, дети в безопасности в семье близкого родственника», — сообщила детский омбудсмен журналисту агентства.

Детали происшествия сейчас выясняют. Уполномоченная по правам ребенка также встретиться с матерью пострадавшего младенца, детьми и их близкими родственниками, чтобы оказать поддержку.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Когалыме отец ударил трехмесячного младенца по голове. Мужчина был пьян и его разозлил плач ребенка. Младенца госпитализировали, а следователи завели уголовное дело.

