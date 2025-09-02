02 сентября 2025

В Сургуте автомобиль сбил маму с дочкой. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Авария произошла на улице Островского (архивное фото)
Авария произошла на улице Островского (архивное фото) Фото:

В Сургуте (ХМАО) женщина на автомобиле сбила во дворе маму с дочкой. Пешеходы получили травмы.

«27-летняя девушка, управляя автомобилем Renault, при движении в жилой зоне, не предоставила преимущество в движении и допустила наезд на 5-летнюю девочку, которая шла с мамой», — говорится в telegram-канале Госавтоинспекции Югры. Авария случилась на улице Островского.

Ребенок и мать получили травмы во время ДТП. Оно случилось еще 2 сентября около 18:40.

Авария произошла в одном из дворов
Авария произошла в одном из дворов
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сургуте (ХМАО) женщина на автомобиле сбила во дворе маму с дочкой. Пешеходы получили травмы. «27-летняя девушка, управляя автомобилем Renault, при движении в жилой зоне, не предоставила преимущество в движении и допустила наезд на 5-летнюю девочку, которая шла с мамой», — говорится в telegram-канале Госавтоинспекции Югры. Авария случилась на улице Островского. Ребенок и мать получили травмы во время ДТП. Оно случилось еще 2 сентября около 18:40.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...