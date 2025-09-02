Авария произошла на улице Островского (архивное фото)
В Сургуте (ХМАО) женщина на автомобиле сбила во дворе маму с дочкой. Пешеходы получили травмы.
«27-летняя девушка, управляя автомобилем Renault, при движении в жилой зоне, не предоставила преимущество в движении и допустила наезд на 5-летнюю девочку, которая шла с мамой», — говорится в telegram-канале Госавтоинспекции Югры. Авария случилась на улице Островского.
Ребенок и мать получили травмы во время ДТП. Оно случилось еще 2 сентября около 18:40.
Авария произошла в одном из дворов
