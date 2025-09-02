Жители ХМАО скупили ростовые фигуры Шуфутинского ради мема «3 сентября»

Ханты-Мансийский автономный округ вошел в топ-10 регионов, где к 3 сентября взлетели продажи товаров с Михаилом Шуфутинским. Наибольшим спросом пользуется ростовая кукла шансонье. Об этом с URA.RU поделились аналитики Wildberries.
«По сумме продаж с 20 августа по 2 сентября в регионе купили на 357% больше товаров, имеющих отношение к мему „3 сентября“, чем в прошлом году. По этому показателю регион также среди лидеров в России», — следует из исследования маркетплейса.
Самыми популярными тематическими товарами у югорчан оказались ростовая кукла Михаила Шуфутинского, картонная маска и стикеры на телефон с изображением певца. «Также в ХМАО покупали майки и кружки с соответствующими принтами. Из более экзотических —часы, сделанные из пластинки Михаила Шуфутинского с известным шлягером», — добавили аналитики.
Ранее URA.RU рассказывало о происхождении мема «3 сентября». Песня в исполнении Михаила Шуфутинского, написанная почти 30 лет назад, превратилась в культурный феномен и неофициальный праздник интернета. С каждым годом популярность мема растет и выходит за виртуальные рамки. Фанаты устраивают в реальной жизни флешмобы, а различные бренды запускают мерч.
