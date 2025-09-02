02 сентября 2025

Жители ХМАО скупили ростовые фигуры Шуфутинского ради мема «3 сентября»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Югорчане скупили ростовые куклы и картонные маски с изображением Михаила Шуфутинского
Югорчане скупили ростовые куклы и картонные маски с изображением Михаила Шуфутинского Фото:

Ханты-Мансийский автономный округ вошел в топ-10 регионов, где к 3 сентября взлетели продажи товаров с Михаилом Шуфутинским. Наибольшим спросом пользуется ростовая кукла шансонье. Об этом с URA.RU поделились аналитики Wildberries.

«По сумме продаж с 20 августа по 2 сентября в регионе купили на 357% больше товаров, имеющих отношение к мему „3 сентября“, чем в прошлом году. По этому показателю регион также среди лидеров в России», — следует из исследования маркетплейса.

Самыми популярными тематическими товарами у югорчан оказались ростовая кукла Михаила Шуфутинского, картонная маска и стикеры на телефон с изображением певца. «Также в ХМАО покупали майки и кружки с соответствующими принтами. Из более экзотических —часы, сделанные из пластинки Михаила Шуфутинского с известным шлягером», — добавили аналитики.

Ранее URA.RU рассказывало о происхождении мема «3 сентября». Песня в исполнении Михаила Шуфутинского, написанная почти 30 лет назад, превратилась в культурный феномен и неофициальный праздник интернета. С каждым годом популярность мема растет и выходит за виртуальные рамки. Фанаты устраивают в реальной жизни флешмобы, а различные бренды запускают мерч.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ханты-Мансийский автономный округ вошел в топ-10 регионов, где к 3 сентября взлетели продажи товаров с Михаилом Шуфутинским. Наибольшим спросом пользуется ростовая кукла шансонье. Об этом с URA.RU поделились аналитики Wildberries. «По сумме продаж с 20 августа по 2 сентября в регионе купили на 357% больше товаров, имеющих отношение к мему „3 сентября“, чем в прошлом году. По этому показателю регион также среди лидеров в России», — следует из исследования маркетплейса. Самыми популярными тематическими товарами у югорчан оказались ростовая кукла Михаила Шуфутинского, картонная маска и стикеры на телефон с изображением певца. «Также в ХМАО покупали майки и кружки с соответствующими принтами. Из более экзотических —часы, сделанные из пластинки Михаила Шуфутинского с известным шлягером», — добавили аналитики. Ранее URA.RU рассказывало о происхождении мема «3 сентября». Песня в исполнении Михаила Шуфутинского, написанная почти 30 лет назад, превратилась в культурный феномен и неофициальный праздник интернета. С каждым годом популярность мема растет и выходит за виртуальные рамки. Фанаты устраивают в реальной жизни флешмобы, а различные бренды запускают мерч.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...