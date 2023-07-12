12 июля 2023

Пермский баскетбольный клуб «ПАРМА-ПАРИ» начнет новый сезон на выезде с командой «Локомотив-Кубань»

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Пермяки сыграют первый матч на выезде Фото:

Пермский баскетбольный клуб «ПАРМА-ПАРИ» проведет первую игру нового сезона Единой лиги ВТБ 5 октября на выезде в Краснодаре. Соперником пермяков станет серебряный призер регулярки, БК «Локомотив-Кубань». Календарь игр опубликован на сайте Лиги.

«5 октября, Единая лига ВТБ, первый этап: „Локомотив-Кубань“ (Краснодар)-„ПАРМА-ПАРИ“ (Пермский край)», — говорится в анонсе. Игра пройдет на паркете спорткомплекса «Баскет-холл».

БК «Локомотив-Кубань» по итогам сезона 2022-23 занял второе место в регулярке. В финале краснодарцы уступили казанскому «Униксу», который впервые в своей истории выиграл чемпионат. Пермский баскетбольный клуб завершил чемпионат на седьмом месте.

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Пермский баскетбольный клуб «ПАРМА-ПАРИ» проведет первую игру нового сезона Единой лиги ВТБ 5 октября на выезде в Краснодаре. Соперником пермяков станет серебряный призер регулярки, БК «Локомотив-Кубань». Календарь игр опубликован на сайте Лиги. «5 октября, Единая лига ВТБ, первый этап: „Локомотив-Кубань“ (Краснодар)-„ПАРМА-ПАРИ“ (Пермский край)», — говорится в анонсе. Игра пройдет на паркете спорткомплекса «Баскет-холл». БК «Локомотив-Кубань» по итогам сезона 2022-23 занял второе место в регулярке. В финале краснодарцы уступили казанскому «Униксу», который впервые в своей истории выиграл чемпионат. Пермский баскетбольный клуб завершил чемпионат на седьмом месте.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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