Американский баскетболист «ПАРМА-ПАРИ» покидает команду

Баскетболист пермского БК «ПАРМА-ПАРИ» Джастин Роберсон переходит в БК «Самара»

Джастин Роберсон (в центре), как ожидается, перейдет в БК «Самара» Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Защитник пермского баскетбольного клуба «ПАРМА-ПАРИ» Джастин Роберсон уходит из команды. В предстоящем сезоне американский баскетболист будет защищать цвета БК «Самара».

«Защитник „Пармы“ Джастин Роберсон покинет Пермь. Впрочем, американец останется в России и подпишет контракт с баскетбольным клубом „Самара“», — сообщается в telegram-канале «Перехват», посвященном баскетболу. Получить оперативный комментарий в пресс-службе БК «ПАРМА-ПАРИ» URA.RU не удалось, направлен запрос.

По итогам прошедшего сезона Роберсон был признан лучшим ассистентом в пермском баскетбольном клубе. В среднем за игру он отдавал 4,3 передачи. В 34 матчах Единой лиги ВТБ американский баскетболист набирал в среднем по 15,4 очка.

Помимо Роберсона, за «ПАРМУ-ПАРИ» выступают еще двое баскетболистов из США: Айзея Риз и Райан Боутрайт. Ранее стало известно, что Риз согласовал контракт с пермским клубом еще на один сезон.