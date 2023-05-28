Американский баскетболист «ПАРМА-ПАРИ» покидает команду

Защитник пермского баскетбольного клуба «ПАРМА-ПАРИ» Джастин Роберсон уходит из команды. В предстоящем сезоне американский баскетболист будет защищать цвета БК «Самара».
«Защитник „Пармы“ Джастин Роберсон покинет Пермь. Впрочем, американец останется в России и подпишет контракт с баскетбольным клубом „Самара“», — сообщается в telegram-канале «Перехват», посвященном баскетболу. Получить оперативный комментарий в пресс-службе БК «ПАРМА-ПАРИ» URA.RU не удалось, направлен запрос.
По итогам прошедшего сезона Роберсон был признан лучшим ассистентом в пермском баскетбольном клубе. В среднем за игру он отдавал 4,3 передачи. В 34 матчах Единой лиги ВТБ американский баскетболист набирал в среднем по 15,4 очка.
Помимо Роберсона, за «ПАРМУ-ПАРИ» выступают еще двое баскетболистов из США: Айзея Риз и Райан Боутрайт. Ранее стало известно, что Риз согласовал контракт с пермским клубом еще на один сезон.
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