ЦБ: внешний долг РФ снизился до исторического минимума

Внешний долг РФ снизился на 33 миллиарда долларов и дошел до исторического минимума. По ситуации на 1 июля он составляет 347,7 миллиарда. Такую информацию дает Центробанк РФ.
«По оценке Банка России, внешний долг РФ по состоянию на 1 июля составил 347,7 миллиарда долларов, <…> снизившись на 33 миллиарда долларов. <…> Долг обновил минимум с 2006 года», — передает Центробанк на своем официальном сайте. Снижение долга составило 8,7%. Этому поспособствовало уменьшение задолженности органов государственного управления,
Ранее сообщалось, что по итогам 2022 года внешний долг США превысил российский в 107 раз. На тот момент американский долг составил 31,42 триллиона долларов.
Внешний долг РФ снизился на 33 миллиарда долларов и дошел до исторического минимума. По ситуации на 1 июля он составляет 347,7 миллиарда. Такую информацию дает Центробанк РФ. «По оценке Банка России, внешний долг РФ по состоянию на 1 июля составил 347,7 миллиарда долларов, <…> снизившись на 33 миллиарда долларов. <…> Долг обновил минимум с 2006 года», — передает Центробанк на своем официальном сайте. Снижение долга составило 8,7%. Этому поспособствовало уменьшение задолженности органов государственного управления, Ранее сообщалось, что по итогам 2022 года внешний долг США превысил российский в 107 раз. На тот момент американский долг составил 31,42 триллиона долларов.