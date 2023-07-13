ЦБ: внешний долг РФ снизился до исторического минимума

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Валюта Евро и Доллар. Екатеринбург, экономика, курс валют, финансы, деньги, доллары, курс доллара, валюта, доллар
Внешний долг снизился на 33 миллиарда долларов по состоянию на 1 июля Фото:

Внешний долг РФ снизился на 33 миллиарда долларов и дошел до исторического минимума. По ситуации на 1 июля он составляет 347,7 миллиарда. Такую информацию дает Центробанк РФ.

«По оценке Банка России, внешний долг РФ по состоянию на 1 июля составил 347,7 миллиарда долларов, <…> снизившись на 33 миллиарда долларов. <…> Долг обновил минимум с 2006 года», — передает Центробанк на своем официальном сайте. Снижение долга составило 8,7%. Этому поспособствовало уменьшение задолженности органов государственного управления,

Ранее сообщалось, что по итогам 2022 года внешний долг США превысил российский в 107 раз. На тот момент американский долг составил 31,42 триллиона долларов.

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Внешний долг РФ снизился на 33 миллиарда долларов и дошел до исторического минимума. По ситуации на 1 июля он составляет 347,7 миллиарда. Такую информацию дает Центробанк РФ. «По оценке Банка России, внешний долг РФ по состоянию на 1 июля составил 347,7 миллиарда долларов, <…> снизившись на 33 миллиарда долларов. <…> Долг обновил минимум с 2006 года», — передает Центробанк на своем официальном сайте. Снижение долга составило 8,7%. Этому поспособствовало уменьшение задолженности органов государственного управления, Ранее сообщалось, что по итогам 2022 года внешний долг США превысил российский в 107 раз. На тот момент американский долг составил 31,42 триллиона долларов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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