13 июля 2023

Пермяков зовут в гастротур с рыбалкой на форель и царским обедом

© Служба новостей «URA.RU»
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Форелевая ферма на реке Куба. Свердловская область, Михайловск, рыбалка, рыба, форель
Выловленную рыбу можно будет забрать с собой Фото:

Жителей Перми приглашают отправиться в путешествие в Добрянку на осетровую ферму. Участникам проведут по ней экскурсию, накормят обедом из рыбных блюд и дадут возможность провести время за рыбалкой на форель.

«Гастрономический автобусный тур „Царская уха и барская икра“. В программе: экскурсия по осетровой ферме, ловля рыбы, царский обед, где подадут блюда из форели, стерляди, а также бутерброды с красной и черной икрой», — сказано в анонсе путешествия в группе туристической компании «Финист тревел» в соцсети «ВКонтакте».

На этом культурная программа не ограничится. Туристам расскажут, как разводить осетров, определять возраст рыб и различать их виды. Стоимость путешествия — 4200 рублей с человека. В нее входит трансфер из Перми до фермы, экскурсия и обед. Рыбалка оплачивается отдельно — 400 рублей с человека. Но за пойманную рыбу придется еще доплатить из расчета 900 рублей за килограмм. Ближайший выезд состоится 30 июля.

Ранее URA.RU рассказало, что пермяков зовут в гастрономический тур в город-курорт. Туристам устроят дегустацию местных продуктов и покатают на лодках.

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Жителей Перми приглашают отправиться в путешествие в Добрянку на осетровую ферму. Участникам проведут по ней экскурсию, накормят обедом из рыбных блюд и дадут возможность провести время за рыбалкой на форель. «Гастрономический автобусный тур „Царская уха и барская икра“. В программе: экскурсия по осетровой ферме, ловля рыбы, царский обед, где подадут блюда из форели, стерляди, а также бутерброды с красной и черной икрой», — сказано в анонсе путешествия в группе туристической компании «Финист тревел» в соцсети «ВКонтакте». На этом культурная программа не ограничится. Туристам расскажут, как разводить осетров, определять возраст рыб и различать их виды. Стоимость путешествия — 4200 рублей с человека. В нее входит трансфер из Перми до фермы, экскурсия и обед. Рыбалка оплачивается отдельно — 400 рублей с человека. Но за пойманную рыбу придется еще доплатить из расчета 900 рублей за килограмм. Ближайший выезд состоится 30 июля. Ранее URA.RU рассказало, что пермяков зовут в гастрономический тур в город-курорт. Туристам устроят дегустацию местных продуктов и покатают на лодках.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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