Пермяков зовут в гастротур с рыбалкой на форель и царским обедом

Жителей Перми приглашают отправиться в путешествие в Добрянку на осетровую ферму. Участникам проведут по ней экскурсию, накормят обедом из рыбных блюд и дадут возможность провести время за рыбалкой на форель.
«Гастрономический автобусный тур „Царская уха и барская икра“. В программе: экскурсия по осетровой ферме, ловля рыбы, царский обед, где подадут блюда из форели, стерляди, а также бутерброды с красной и черной икрой», — сказано в анонсе путешествия в группе туристической компании «Финист тревел» в соцсети «ВКонтакте».
На этом культурная программа не ограничится. Туристам расскажут, как разводить осетров, определять возраст рыб и различать их виды. Стоимость путешествия — 4200 рублей с человека. В нее входит трансфер из Перми до фермы, экскурсия и обед. Рыбалка оплачивается отдельно — 400 рублей с человека. Но за пойманную рыбу придется еще доплатить из расчета 900 рублей за килограмм. Ближайший выезд состоится 30 июля.
Ранее URA.RU рассказало, что пермяков зовут в гастрономический тур в город-курорт. Туристам устроят дегустацию местных продуктов и покатают на лодках.
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