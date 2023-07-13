Пермяков зовут в гастротур с рыбалкой на форель и царским обедом

14 июля 2023 в 13:33 Размер текста - 17 +

Выловленную рыбу можно будет забрать с собой Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Жителей Перми приглашают отправиться в путешествие в Добрянку на осетровую ферму. Участникам проведут по ней экскурсию, накормят обедом из рыбных блюд и дадут возможность провести время за рыбалкой на форель. «Гастрономический автобусный тур „Царская уха и барская икра“. В программе: экскурсия по осетровой ферме, ловля рыбы, царский обед, где подадут блюда из форели, стерляди, а также бутерброды с красной и черной икрой», — сказано в анонсе путешествия в группе туристической компании «Финист тревел» в соцсети «ВКонтакте». На этом культурная программа не ограничится. Туристам расскажут, как разводить осетров, определять возраст рыб и различать их виды. Стоимость путешествия — 4200 рублей с человека. В нее входит трансфер из Перми до фермы, экскурсия и обед. Рыбалка оплачивается отдельно — 400 рублей с человека. Но за пойманную рыбу придется еще доплатить из расчета 900 рублей за килограмм. Ближайший выезд состоится 30 июля. Ранее URA.RU рассказало, что пермяков зовут в гастрономический тур в город-курорт. Туристам устроят дегустацию местных продуктов и покатают на лодках.

Жителей Перми приглашают отправиться в путешествие в Добрянку на осетровую ферму. Участникам проведут по ней экскурсию, накормят обедом из рыбных блюд и дадут возможность провести время за рыбалкой на форель. «Гастрономический автобусный тур „Царская уха и барская икра“. В программе: экскурсия по осетровой ферме, ловля рыбы, царский обед, где подадут блюда из форели, стерляди, а также бутерброды с красной и черной икрой», — сказано в анонсе путешествия в группе туристической компании «Финист тревел» в соцсети «ВКонтакте». На этом культурная программа не ограничится. Туристам расскажут, как разводить осетров, определять возраст рыб и различать их виды. Стоимость путешествия — 4200 рублей с человека. В нее входит трансфер из Перми до фермы, экскурсия и обед. Рыбалка оплачивается отдельно — 400 рублей с человека. Но за пойманную рыбу придется еще доплатить из расчета 900 рублей за килограмм. Ближайший выезд состоится 30 июля. Ранее URA.RU рассказало, что пермяков зовут в гастрономический тур в город-курорт. Туристам устроят дегустацию местных продуктов и покатают на лодках.