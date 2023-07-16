Челябинца отправили в колонию за драку на свадьбе

Мужчину приговорили к шести годам лишения свободы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинске местного жителя осудили за драку на свадьбе у друзей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, мужчину приговорили к шести годам лишения свободы.

«Потерпевший находится в вегетативном состоянии, не разговаривает, контакт с ним отсутствует. Приговором суда виновному назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

В ведомстве отметили, что также с виновного взыскано 2 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. Помимо этого он обязан оплатить медицинские расходы в размере свыше 613 тысяч рублей.

Инцидент произошел в октябре прошлого года. Во время свадебного банкета между гостями возник конфликт. В результате одному из участников драки были нанесены ранения острым предметом в область груди.