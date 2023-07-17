В Стамбуле задержали «крестного отца» российских воров в законе

В Стамбуле задержали главаря ОПГ Чихладзе, которого разыскивал Интерпол

17 июля 2023 в 16:07 Размер текста - 17 +

Главарь ОПГ Ровшана Джаниева Гурам Чихладзе задержан в Турции Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Стамбуле задержали главаря организованной преступной группировки Гурама Чихладзе, которого Россия объявила в международный розыск по линии Интерпола. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отдел по борьбе с оргпреступностью стамбульского управления безопасности. Чихладзе, который является главарем ОПГ Джаниева, задержали 14 июля во время спецоперации в стамбульском районе Кючюкчекмедже. Силовики выяснили, что он руководил из Турции акциями, которые самостоятельно и от имени ОПГ совершали ее участники в России и Азербайджане, перемещался по турецкой территории на бронированных машинах в сопровождении вооруженной охраны и отвечал за деятельность ОПГ в Турции. ОПГ Джаниева Гурам Чихладзе возглавил в 2016 году после убийства в Стамбуле вора в законе Ровшана Джаниева (Ленкоранский). Последнего называли заказчиком убийства Аслана Усояна (Дед Хасан) — главаря преступного мира на постсоветском пространстве. Чихладзе был объявлен в розыск по линии Интерпола по обвинению в многочисленных преступлениях. В 2020 году его уже задерживали в Стамбуле за незаконное хранение оружия. До этого Чихладзе также арестовывали при попытке покушения на криминального авторитета Надира Салифова, более известного как Гули. 19 августа 2020 года Гули был убит в Анталье. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Стамбуле задержали главаря организованной преступной группировки Гурама Чихладзе, которого Россия объявила в международный розыск по линии Интерпола. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отдел по борьбе с оргпреступностью стамбульского управления безопасности. Чихладзе, который является главарем ОПГ Джаниева, задержали 14 июля во время спецоперации в стамбульском районе Кючюкчекмедже. Силовики выяснили, что он руководил из Турции акциями, которые самостоятельно и от имени ОПГ совершали ее участники в России и Азербайджане, перемещался по турецкой территории на бронированных машинах в сопровождении вооруженной охраны и отвечал за деятельность ОПГ в Турции. ОПГ Джаниева Гурам Чихладзе возглавил в 2016 году после убийства в Стамбуле вора в законе Ровшана Джаниева (Ленкоранский). Последнего называли заказчиком убийства Аслана Усояна (Дед Хасан) — главаря преступного мира на постсоветском пространстве. Чихладзе был объявлен в розыск по линии Интерпола по обвинению в многочисленных преступлениях. В 2020 году его уже задерживали в Стамбуле за незаконное хранение оружия. До этого Чихладзе также арестовывали при попытке покушения на криминального авторитета Надира Салифова, более известного как Гули. 19 августа 2020 года Гули был убит в Анталье.