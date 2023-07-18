В Екатеринбурге запустят реалити-шоу про «Женскую гвардию Урала»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Женская гвардия Урала. Екатеринбург, сметанина ольга, антипина елена
«Женская гвардия Урала» запустит свой реалити-проект Фото:

В Екатеринбурге пройдут съемки реалити-шоу про «Женскую гвардию Урала» (ЖГУТ). В проекте будет показано Всероссийское движение изнутри. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала один из организаторов ЖГУТа Елена Антипина.

«Движение стало охватывать новые регионы, и мы решили выйти в новый для нас формат — сделать реалити-проект. Хотим показать жизнь „Женской гвардии Урала“, отдельно все блоки: как работают волонтеры, а также как мы с Ольгой Сметаниной работаем над организацией потоков ЖГУТа и поддержкой солдат на спецоперации. Мы хотим, чтобы люди увидели наше Всероссийское движение изнутри», — поделилась Елена Антипина. В проекте будут показаны материалы с ДНР, как женщины проходят подготовку и помогают бойцам.

Параллельно с проектом запустится четвертый поток ЖГУТа, в котором участницы пройдут углубленные курсы тактической медицины, радиосвязи и прыжков с парашютом. «В первый день набора [в проект] поступило порядка 100 заявок. Чтобы получить награду, женщине необходимо вести активную гуманитарную деятельность, направленную на поддержку СВО», — отметила собеседница агентства. В скором времени начнется отбор, а в сентябре 2023 года стартуют занятия. В конце реалити-шоу пройдет награждение участниц на Всероссийской премии «Женщина Z» в Москве.

Совсем недавно в Екатеринбурге на базе окружного Дома офицеров прошел финал Всероссийской премии «Женщина Z». В движение «Женской гвардии Урала» входят активистки, оказывающие помощь солдатам на фронте.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге пройдут съемки реалити-шоу про «Женскую гвардию Урала» (ЖГУТ). В проекте будет показано Всероссийское движение изнутри. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала один из организаторов ЖГУТа Елена Антипина. «Движение стало охватывать новые регионы, и мы решили выйти в новый для нас формат — сделать реалити-проект. Хотим показать жизнь „Женской гвардии Урала“, отдельно все блоки: как работают волонтеры, а также как мы с Ольгой Сметаниной работаем над организацией потоков ЖГУТа и поддержкой солдат на спецоперации. Мы хотим, чтобы люди увидели наше Всероссийское движение изнутри», — поделилась Елена Антипина. В проекте будут показаны материалы с ДНР, как женщины проходят подготовку и помогают бойцам. Параллельно с проектом запустится четвертый поток ЖГУТа, в котором участницы пройдут углубленные курсы тактической медицины, радиосвязи и прыжков с парашютом. «В первый день набора [в проект] поступило порядка 100 заявок. Чтобы получить награду, женщине необходимо вести активную гуманитарную деятельность, направленную на поддержку СВО», — отметила собеседница агентства. В скором времени начнется отбор, а в сентябре 2023 года стартуют занятия. В конце реалити-шоу пройдет награждение участниц на Всероссийской премии «Женщина Z» в Москве. Совсем недавно в Екатеринбурге на базе окружного Дома офицеров прошел финал Всероссийской премии «Женщина Z». В движение «Женской гвардии Урала» входят активистки, оказывающие помощь солдатам на фронте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...