В Екатеринбурге запустят реалити-шоу про «Женскую гвардию Урала»

«Женская гвардия Урала» запустит свой реалити-проект Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге пройдут съемки реалити-шоу про «Женскую гвардию Урала» (ЖГУТ). В проекте будет показано Всероссийское движение изнутри. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала один из организаторов ЖГУТа Елена Антипина.

«Движение стало охватывать новые регионы, и мы решили выйти в новый для нас формат — сделать реалити-проект. Хотим показать жизнь „Женской гвардии Урала“, отдельно все блоки: как работают волонтеры, а также как мы с Ольгой Сметаниной работаем над организацией потоков ЖГУТа и поддержкой солдат на спецоперации. Мы хотим, чтобы люди увидели наше Всероссийское движение изнутри», — поделилась Елена Антипина. В проекте будут показаны материалы с ДНР, как женщины проходят подготовку и помогают бойцам.

Параллельно с проектом запустится четвертый поток ЖГУТа, в котором участницы пройдут углубленные курсы тактической медицины, радиосвязи и прыжков с парашютом. «В первый день набора [в проект] поступило порядка 100 заявок. Чтобы получить награду, женщине необходимо вести активную гуманитарную деятельность, направленную на поддержку СВО», — отметила собеседница агентства. В скором времени начнется отбор, а в сентябре 2023 года стартуют занятия. В конце реалити-шоу пройдет награждение участниц на Всероссийской премии «Женщина Z» в Москве.

Совсем недавно в Екатеринбурге на базе окружного Дома офицеров прошел финал Всероссийской премии «Женщина Z». В движение «Женской гвардии Урала» входят активистки, оказывающие помощь солдатам на фронте.