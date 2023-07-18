В Челябинске снесли незаконный торговый павильон

19 июля 2023 в 10:11 Размер текста - 17 +

Незаконный торговый павильон демонтирован за счет и силами нарушителя (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU На Комсомольском проспекте в Челябинске снесли незаконный торговый павильон. Исполнение решения суда проконтролировали приставы, сообщили URA.RU 19 июля в пресс-службе ГУ ФССП по региону. «В соответствии с решением суда по иску администрации Челябинска приставы проконтролировали снос торгового павильона площадью 37 квадратных метров, незаконно возведенного на Комсомольском проспекте», — уточнили в пресс-службе. Демонтажем самостроя занимался за свой счет должник — индивидуальный предприниматель, который до вмешательства судебных приставов Курчатовского района отказывался исполнять решение суда. Нарушителю вынесен исполнительский сбор в размере пяти тысяч рублей. Также его привлекли к административной ответственности по статье 17.15 КоАП РФ (неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера) с взысканием штрафа в размере одной тысячи рублей.

На Комсомольском проспекте в Челябинске снесли незаконный торговый павильон. Исполнение решения суда проконтролировали приставы, сообщили URA.RU 19 июля в пресс-службе ГУ ФССП по региону. «В соответствии с решением суда по иску администрации Челябинска приставы проконтролировали снос торгового павильона площадью 37 квадратных метров, незаконно возведенного на Комсомольском проспекте», — уточнили в пресс-службе. Демонтажем самостроя занимался за свой счет должник — индивидуальный предприниматель, который до вмешательства судебных приставов Курчатовского района отказывался исполнять решение суда. Нарушителю вынесен исполнительский сбор в размере пяти тысяч рублей. Также его привлекли к административной ответственности по статье 17.15 КоАП РФ (неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера) с взысканием штрафа в размере одной тысячи рублей.