На Комсомольском проспекте в Челябинске снесли незаконный торговый павильон. Исполнение решения суда проконтролировали приставы, сообщили URA.RU 19 июля в пресс-службе ГУ ФССП по региону.
«В соответствии с решением суда по иску администрации Челябинска приставы проконтролировали снос торгового павильона площадью 37 квадратных метров, незаконно возведенного на Комсомольском проспекте», — уточнили в пресс-службе.
Демонтажем самостроя занимался за свой счет должник — индивидуальный предприниматель, который до вмешательства судебных приставов Курчатовского района отказывался исполнять решение суда. Нарушителю вынесен исполнительский сбор в размере пяти тысяч рублей. Также его привлекли к административной ответственности по статье 17.15 КоАП РФ (неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера) с взысканием штрафа в размере одной тысячи рублей.
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