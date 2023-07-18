18 июля 2023

В Челябинске снесли незаконный торговый павильон

© Служба новостей «URA.RU»
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Снос торговых павильонов. Пермь, снос ларьков
Незаконный торговый павильон демонтирован за счет и силами нарушителя (архивное фото) Фото:

На Комсомольском проспекте в Челябинске снесли незаконный торговый павильон. Исполнение решения суда проконтролировали приставы, сообщили URA.RU 19 июля в пресс-службе ГУ ФССП по региону.

«В соответствии с решением суда по иску администрации Челябинска приставы проконтролировали снос торгового павильона площадью 37 квадратных метров, незаконно возведенного на Комсомольском проспекте», — уточнили в пресс-службе.

Демонтажем самостроя занимался за свой счет должник — индивидуальный предприниматель, который до вмешательства судебных приставов Курчатовского района отказывался исполнять решение суда. Нарушителю вынесен исполнительский сбор в размере пяти тысяч рублей. Также его привлекли к административной ответственности по статье 17.15 КоАП РФ (неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера) с взысканием штрафа в размере одной тысячи рублей.

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На Комсомольском проспекте в Челябинске снесли незаконный торговый павильон. Исполнение решения суда проконтролировали приставы, сообщили URA.RU 19 июля в пресс-службе ГУ ФССП по региону. «В соответствии с решением суда по иску администрации Челябинска приставы проконтролировали снос торгового павильона площадью 37 квадратных метров, незаконно возведенного на Комсомольском проспекте», — уточнили в пресс-службе. Демонтажем самостроя занимался за свой счет должник — индивидуальный предприниматель, который до вмешательства судебных приставов Курчатовского района отказывался исполнять решение суда. Нарушителю вынесен исполнительский сбор в размере пяти тысяч рублей. Также его привлекли к административной ответственности по статье 17.15 КоАП РФ (неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера) с взысканием штрафа в размере одной тысячи рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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