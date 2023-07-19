Зеленский поручил усилить оборону после ночных ударов ВС РФ

После ночных атак армии России по Одессе на Украине будут усилены меры безопасности. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«На утреннем селекторном совещании заслушал информацию о ночных российских ударах по Одесской области другим регионам. Военным дал поручение усилить защиту людей и портовой инфраструктуры», — написал Владимир Зеленский в своем telegram-канале.
Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов отметил, что сегодняшняя ночная атака была самой масштабной. Он добавил, что не помнит удар такой силы с начала спецоперации. Вооруженные силы России второй день обстреливают объекты критической инфраструктуры Украины за теракт на Крымском мосту.
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