Зеленский поручил усилить оборону после ночных ударов ВС РФ

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Владимир Зеленский провел совещание по ситуации с обстрелами Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

После ночных атак армии России по Одессе на Украине будут усилены меры безопасности. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«На утреннем селекторном совещании заслушал информацию о ночных российских ударах по Одесской области другим регионам. Военным дал поручение усилить защиту людей и портовой инфраструктуры», — написал Владимир Зеленский в своем telegram-канале.

Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов отметил, что сегодняшняя ночная атака была самой масштабной. Он добавил, что не помнит удар такой силы с начала спецоперации. Вооруженные силы России второй день обстреливают объекты критической инфраструктуры Украины за теракт на Крымском мосту.

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После ночных атак армии России по Одессе на Украине будут усилены меры безопасности. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «На утреннем селекторном совещании заслушал информацию о ночных российских ударах по Одесской области другим регионам. Военным дал поручение усилить защиту людей и портовой инфраструктуры», — написал Владимир Зеленский в своем telegram-канале. Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов отметил, что сегодняшняя ночная атака была самой масштабной. Он добавил, что не помнит удар такой силы с начала спецоперации. Вооруженные силы России второй день обстреливают объекты критической инфраструктуры Украины за теракт на Крымском мосту.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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