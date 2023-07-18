Рогов: по портовой инфраструктуре Одессы нанесли удары. Видео 19 июля 2023 в 04:23 Размер текста - 17 + Рогов заявил, что слышны удары по объектам портовой инфраструктуры Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Взрыв на Крымском мосту Под Одессой прогремел мощнейший взрыв в результате ударов по портовой инфраструктуре. Об этом сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Мощнейшие взрывы под Одессой, судя по всему удары по портовой инфраструктуре», — написал Рогов в своем telegram-канале. Он уточнил, что ПВО также сработало в Днепропетровской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях. Ранее в СМИ сообщали о взрывах в Одессе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил ночные удары как ответ на теракт на Крымском мосту, передает RT. 17 июля в три часа ночи на Крымском мосту прогремели два взрыва. В результате теракта погибли два жителя Новооскольского округа, тяжело ранена девочка-подросток, напоминает телеканал 360. Под Одессой прогремел мощнейший взрыв в результате ударов по портовой инфраструктуре. Об этом сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Мощнейшие взрывы под Одессой, судя по всему удары по портовой инфраструктуре», — написал Рогов в своем telegram-канале. Он уточнил, что ПВО также сработало в Днепропетровской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях. Ранее в СМИ сообщали о взрывах в Одессе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил ночные удары как ответ на теракт на Крымском мосту, передает RT. 17 июля в три часа ночи на Крымском мосту прогремели два взрыва. В результате теракта погибли два жителя Новооскольского округа, тяжело ранена девочка-подросток, напоминает телеканал 360. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям