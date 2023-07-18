18 июля 2023

Рогов: по портовой инфраструктуре Одессы нанесли удары. Видео

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Повседневная жизнь. Пермь, порт пермь, теплоход на каме, кафе zaza
Рогов заявил, что слышны удары по объектам портовой инфраструктуры Фото:
новость из сюжета
Взрыв на Крымском мосту

Под Одессой прогремел мощнейший взрыв в результате ударов по портовой инфраструктуре. Об этом сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Мощнейшие взрывы под Одессой, судя по всему удары по портовой инфраструктуре», — написал Рогов в своем telegram-канале. Он уточнил, что ПВО также сработало в Днепропетровской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях.

Ранее в СМИ сообщали о взрывах в Одессе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил ночные удары как ответ на теракт на Крымском мосту, передает RT.

17 июля в три часа ночи на Крымском мосту прогремели два взрыва. В результате теракта погибли два жителя Новооскольского округа, тяжело ранена девочка-подросток, напоминает телеканал 360.

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Под Одессой прогремел мощнейший взрыв в результате ударов по портовой инфраструктуре. Об этом сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Мощнейшие взрывы под Одессой, судя по всему удары по портовой инфраструктуре», — написал Рогов в своем telegram-канале. Он уточнил, что ПВО также сработало в Днепропетровской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях. Ранее в СМИ сообщали о взрывах в Одессе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил ночные удары как ответ на теракт на Крымском мосту, передает RT. 17 июля в три часа ночи на Крымском мосту прогремели два взрыва. В результате теракта погибли два жителя Новооскольского округа, тяжело ранена девочка-подросток, напоминает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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