В городе Березники Пермского края выставлен на продажу передвижной магазин-кафе для приготовления уличной еды. В объявлении на «Авито» продавец сообщает, что готова расстаться с действующим бизнесом за 650 тысяч рублей. Для сравнения — столько же в Перми стоит комната в общежитии спального района.
«Продается фудтрак, можно использовать как автолавку. Работает на базе автомобиля Mercedes МВ 100. Цена — 650 тысяч рублей», — написала в объявлении продавец.
Она уточняет, что магазин-кафе оборудован вытяжкой, холодильной витриной, встроенными внутренними холодильником и морозильником. Для приготовления уличной еды можно использовать жарочную поверхность, фритюрницу, вафельницу и лимонадницу. Также в фудтраке есть бензиновый генератор на 8,5 кВт.
Ранее URA.RU рассказывало, что пермяк выставил на продажу за 550 тысяч рублей самодельный банный комплекс. Речь об автобусе ПАЗ, в котором его владелец оборудовал парилку, душевую и комнату отдыха для небольшой компании.
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