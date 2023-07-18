Пермячка продает кафе-магазин на колесах по цене комнаты в общежитии. Фото

19 июля 2023 в 17:30 Размер текста - 17 +

В фудтраке можно готовить хот-доги и бургеры Фото: Анна Майорова © URA.RU В городе Березники Пермского края выставлен на продажу передвижной магазин-кафе для приготовления уличной еды. В объявлении на «Авито» продавец сообщает, что готова расстаться с действующим бизнесом за 650 тысяч рублей. Для сравнения — столько же в Перми стоит комната в общежитии спального района. «Продается фудтрак, можно использовать как автолавку. Работает на базе автомобиля Mercedes МВ 100. Цена — 650 тысяч рублей», — написала в объявлении продавец. Она уточняет, что магазин-кафе оборудован вытяжкой, холодильной витриной, встроенными внутренними холодильником и морозильником. Для приготовления уличной еды можно использовать жарочную поверхность, фритюрницу, вафельницу и лимонадницу. Также в фудтраке есть бензиновый генератор на 8,5 кВт. Ранее URA.RU рассказывало, что пермяк выставил на продажу за 550 тысяч рублей самодельный банный комплекс. Речь об автобусе ПАЗ, в котором его владелец оборудовал парилку, душевую и комнату отдыха для небольшой компании. Магазин-кафе на колесах пользуется популярностью у жителей сельской местности Фото: сайт «Авито»

В городе Березники Пермского края выставлен на продажу передвижной магазин-кафе для приготовления уличной еды. В объявлении на «Авито» продавец сообщает, что готова расстаться с действующим бизнесом за 650 тысяч рублей. Для сравнения — столько же в Перми стоит комната в общежитии спального района. «Продается фудтрак, можно использовать как автолавку. Работает на базе автомобиля Mercedes МВ 100. Цена — 650 тысяч рублей», — написала в объявлении продавец. Она уточняет, что магазин-кафе оборудован вытяжкой, холодильной витриной, встроенными внутренними холодильником и морозильником. Для приготовления уличной еды можно использовать жарочную поверхность, фритюрницу, вафельницу и лимонадницу. Также в фудтраке есть бензиновый генератор на 8,5 кВт. Ранее URA.RU рассказывало, что пермяк выставил на продажу за 550 тысяч рублей самодельный банный комплекс. Речь об автобусе ПАЗ, в котором его владелец оборудовал парилку, душевую и комнату отдыха для небольшой компании.