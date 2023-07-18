18 июля 2023

Пермячка продает кафе-магазин на колесах по цене комнаты в общежитии. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Фестиваль еды "Гастроном". Екатеринбург, хот-дог, фастфуд, уличная еда
В фудтраке можно готовить хот-доги и бургеры Фото:

В городе Березники Пермского края выставлен на продажу передвижной магазин-кафе для приготовления уличной еды. В объявлении на «Авито» продавец сообщает, что готова расстаться с действующим бизнесом за 650 тысяч рублей. Для сравнения — столько же в Перми стоит комната в общежитии спального района.

«Продается фудтрак, можно использовать как автолавку. Работает на базе автомобиля Mercedes МВ 100. Цена — 650 тысяч рублей», — написала в объявлении продавец.

Она уточняет, что магазин-кафе оборудован вытяжкой, холодильной витриной, встроенными внутренними холодильником и морозильником. Для приготовления уличной еды можно использовать жарочную поверхность, фритюрницу, вафельницу и лимонадницу. Также в фудтраке есть бензиновый генератор на 8,5 кВт.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермяк выставил на продажу за 550 тысяч рублей самодельный банный комплекс. Речь об автобусе ПАЗ, в котором его владелец оборудовал парилку, душевую и комнату отдыха для небольшой компании.

Магазин-кафе на колесах пользуется популярностью у жителей сельской местности
Магазин-кафе на колесах пользуется популярностью у жителей сельской местности
Фото:

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В городе Березники Пермского края выставлен на продажу передвижной магазин-кафе для приготовления уличной еды. В объявлении на «Авито» продавец сообщает, что готова расстаться с действующим бизнесом за 650 тысяч рублей. Для сравнения — столько же в Перми стоит комната в общежитии спального района. «Продается фудтрак, можно использовать как автолавку. Работает на базе автомобиля Mercedes МВ 100. Цена — 650 тысяч рублей», — написала в объявлении продавец. Она уточняет, что магазин-кафе оборудован вытяжкой, холодильной витриной, встроенными внутренними холодильником и морозильником. Для приготовления уличной еды можно использовать жарочную поверхность, фритюрницу, вафельницу и лимонадницу. Также в фудтраке есть бензиновый генератор на 8,5 кВт. Ранее URA.RU рассказывало, что пермяк выставил на продажу за 550 тысяч рублей самодельный банный комплекс. Речь об автобусе ПАЗ, в котором его владелец оборудовал парилку, душевую и комнату отдыха для небольшой компании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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