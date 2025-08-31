В пермском «Доме Чекистов» продается кофейня, проработавшая меньше года

В здании на улице Сибирская, который известен как «Дом Чекистов», выставлена на продажу кофейня Burundi. Бизнес оценивают в 2,6 млн рублей, сказано на сайте бесплатных объявлений.
«Продается готовый бизнес — кофейня. Цена — 2,5 млн рублей. Причина — переезд в Москву», — пишет владелица кафе. Уточняется, что бизнес продается со всей техникой и мебелью. За аренду помещения новому владельцу заведения придется платить 160 тысяч рублей в месяц.
Кофейня Burundi в «Доме Чекистов» открылась в октябре 2024 года. В Перми есть еще четыре заведения этой сети. Они оформлены в африканском стиле, но в основе меню — традиционный кофе и блюда европейской кухни. До Burundi на Сибирской, 30 находилось кафе Cup by Cup. Владельцы заведения одни их первых в Перми обзавелись собственным обжарочным производством и предлагали гостям свежеобжаренный кофе. Команда проекта закрыла кофейни сети, сосредоточившись на заведении вегетарианской кухни Lemon tree.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!