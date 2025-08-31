31 августа 2025

Археологи приглашают пермяков искать артефакты на раскопках в Чердыни

Раскопки в Чердыни ведут уже два месяца
Раскопки в Чердыни ведут уже два месяца

Принять участие в археологических раскопках на территории Чердыни в Пермском крае может каждый. Камская археологическая экспедиция за помощь в поиске артефактов готова платить.

«Камская археологическая экспедиция ведет набор сотрудников (на лопату) для проведения археологических работ на территории города Чердыни в сентябре-октябре. Зарплата от 2500 рублей за рабочий день», — говорится на странице экспедиции в соцсети «ВКонтакте».

От претендентов требуется физическая выносливость, приветствуется опыт работы на раскопках. Археологи работают по восемь часов в день, шесть дней в неделю. Кроме зарплаты экспедиция обещает трехразовое питание и оплату проезда до Чердыни.

Камская археологическая экспедиция с июля работает в Чердыни. Ученые устроили раскоп на месте древнего Троицкого городища. URA.RU ранее показывало, что нашли здесь ученые

