Археологи приглашают пермяков искать артефакты на раскопках в Чердыни

Принять участие в археологических раскопках на территории Чердыни в Пермском крае может каждый. Камская археологическая экспедиция за помощь в поиске артефактов готова платить.
«Камская археологическая экспедиция ведет набор сотрудников (на лопату) для проведения археологических работ на территории города Чердыни в сентябре-октябре. Зарплата от 2500 рублей за рабочий день», — говорится на странице экспедиции в соцсети «ВКонтакте».
От претендентов требуется физическая выносливость, приветствуется опыт работы на раскопках. Археологи работают по восемь часов в день, шесть дней в неделю. Кроме зарплаты экспедиция обещает трехразовое питание и оплату проезда до Чердыни.
Камская археологическая экспедиция с июля работает в Чердыни. Ученые устроили раскоп на месте древнего Троицкого городища. URA.RU ранее показывало, что нашли здесь ученые.
