Калийный гигант поздравил первоклассников Пермского края с Днем знаний

Первого сентября более трех тысяч первоклассников из Березников, Соликамска, Александровска, Чердыни и Красновишерска Пермского края получили подарки от «Уралкалия» — яркие дождевики со светоотражающими элементами. Об этом агентству URA.RU сообщили в пресс-службе компании.
«Организация праздничных мероприятий для детей сотрудников и помощь с приобретением канцтоваров является частью социального пакета компании. Кроме того, „Уралкалий“ вручает первоклассникам полезные подарки, которые сделают первый учебный день праздничным и запоминающимся для всех детей», — рассказала заместитель генерального директора — директор по персоналу и коммуникациям ПАО «Уралкалий» Ирина Константинова.
В этом году «Уралкалий» направил на подарки порядка 3 млн рублей, а всего с 2020 года компания направила на поддержку первоклассников Березников и Соликамска около 14 млн рублей. Данная инициатива рассматривается как одно из приоритетных направлений благотворительной деятельности компании.
Для детей сотрудников, идущих в первый класс, в преддверии Дня знаний также были организованы праздничные шоу. Семьям были вручены 680 сертификатов на канцелярские товары и принадлежности.
Ранее URA.RU сообщало, что «Уралкалий» выступил стратегическим партнером XV Всероссийской полевой олимпиады юных геологов, которая приурочена к 100-летию открытия Верхнекамского месторождения солей. В мероприятии приняли участие около 300 юных геологов. Они прибыли в Пермь из 40 субъектов России и пяти стран мира.
