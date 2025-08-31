В Перми, согласно многолетним наблюдениям, 1 сентября зачастую характеризуется теплой погодой с незначительными осадками либо их полным отсутствием. День знаний в 2025 году подтверждает эту тенденцию.
«Самыми прохладными зафиксированными днями 1 сентября, когда максимальная температура воздуха не превышала 9°С, стали 1993, 1997 и 1998 годы. При этом в 1997 году отмечался наиболее высокий уровень осадков среди первых сентябрьских дней, а в 1998 году погода отличалась сильным ветром», — сообщает Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) на официальном сайте.
Рекорд самого холодного утра 1 сентября принадлежит 1906 году — тогда минимальная температура опустилась до 0°С. В последние десять лет низкие утренние температуры также наблюдались в 2015 и 2021 годах.
Самым жарким 1 сентября за весь период метеонаблюдений стал 1995 год. Дневной максимум тогда достиг отметки 29,6°С. Кроме того, относительно теплым был и 2020 год, когда температура воздуха поднималась до 27,3°С.
