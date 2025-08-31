31 августа 2025

Синоптики рассказали о самом холодном 1 сентября в Пермском крае

ЦГМС: наиболее прохладные Дни знаний в Пермском крае были в 2015 и 2021 годах
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рекорд самого холодного утра в День знаний был установлен в 1906 году
Рекорд самого холодного утра в День знаний был установлен в 1906 году Фото:

В Перми, согласно многолетним наблюдениям, 1 сентября зачастую характеризуется теплой погодой с незначительными осадками либо их полным отсутствием. День знаний в 2025 году подтверждает эту тенденцию.

«Самыми прохладными зафиксированными днями 1 сентября, когда максимальная температура воздуха не превышала 9°С, стали 1993, 1997 и 1998 годы. При этом в 1997 году отмечался наиболее высокий уровень осадков среди первых сентябрьских дней, а в 1998 году погода отличалась сильным ветром», — сообщает Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) на официальном сайте. 

Рекорд самого холодного утра 1 сентября принадлежит 1906 году — тогда минимальная температура опустилась до 0°С. В последние десять лет низкие утренние температуры также наблюдались в 2015 и 2021 годах.

Самым жарким 1 сентября за весь период метеонаблюдений стал 1995 год. Дневной максимум тогда достиг отметки 29,6°С. Кроме того, относительно теплым был и 2020 год, когда температура воздуха поднималась до 27,3°С.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми, согласно многолетним наблюдениям, 1 сентября зачастую характеризуется теплой погодой с незначительными осадками либо их полным отсутствием. День знаний в 2025 году подтверждает эту тенденцию. «Самыми прохладными зафиксированными днями 1 сентября, когда максимальная температура воздуха не превышала 9°С, стали 1993, 1997 и 1998 годы. При этом в 1997 году отмечался наиболее высокий уровень осадков среди первых сентябрьских дней, а в 1998 году погода отличалась сильным ветром», — сообщает Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) на официальном сайте.  Рекорд самого холодного утра 1 сентября принадлежит 1906 году — тогда минимальная температура опустилась до 0°С. В последние десять лет низкие утренние температуры также наблюдались в 2015 и 2021 годах. Самым жарким 1 сентября за весь период метеонаблюдений стал 1995 год. Дневной максимум тогда достиг отметки 29,6°С. Кроме того, относительно теплым был и 2020 год, когда температура воздуха поднималась до 27,3°С.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...