Заведующую пермским детским садом осудили за падение шкафа на ребенка

Руководитель детского сада в деревне Малая Серва (Пермский край) получила условный срок по обвинению в халатности, повлекшей травмирование ребенка. Решение было вынесено Кудымкарским городским судом.
«Инцидент произошел в октябре 2024 года. На пятилетнего воспитанника учреждения обрушился шкаф для одежды, состоящий из четырех секций. Следствие установило, что мебель не была закреплена ни к стене, ни к полу, в результате чего ребенок получил тяжелые травмы», — сообщает Пермский краевой суд в соцсети «ВКонтакте».
Происшествие стало следствием ненадлежащего исполнения руководством учреждения своих обязанностей по обеспечению безопасности воспитанников. С учетом выявленных смягчающих обстоятельств суд приговорил директора к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком шесть месяцев.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!