Заведующую пермским детским садом осудили за падение шкафа на ребенка

Директор пермского детсада осуждена за падение шкафа на пятилетнего мальчика
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мебель не была закреплена ни к стене, ни к полу
Мебель не была закреплена ни к стене, ни к полу Фото:

Руководитель детского сада в деревне Малая Серва (Пермский край) получила условный срок по обвинению в халатности, повлекшей травмирование ребенка. Решение было вынесено Кудымкарским городским судом.

«Инцидент произошел в октябре 2024 года. На пятилетнего воспитанника учреждения обрушился шкаф для одежды, состоящий из четырех секций. Следствие установило, что мебель не была закреплена ни к стене, ни к полу, в результате чего ребенок получил тяжелые травмы», — сообщает Пермский краевой суд в соцсети «ВКонтакте». 

Происшествие стало следствием ненадлежащего исполнения руководством учреждения своих обязанностей по обеспечению безопасности воспитанников. С учетом выявленных смягчающих обстоятельств суд приговорил директора к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком шесть месяцев.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Руководитель детского сада в деревне Малая Серва (Пермский край) получила условный срок по обвинению в халатности, повлекшей травмирование ребенка. Решение было вынесено Кудымкарским городским судом. «Инцидент произошел в октябре 2024 года. На пятилетнего воспитанника учреждения обрушился шкаф для одежды, состоящий из четырех секций. Следствие установило, что мебель не была закреплена ни к стене, ни к полу, в результате чего ребенок получил тяжелые травмы», — сообщает Пермский краевой суд в соцсети «ВКонтакте».  Происшествие стало следствием ненадлежащего исполнения руководством учреждения своих обязанностей по обеспечению безопасности воспитанников. С учетом выявленных смягчающих обстоятельств суд приговорил директора к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком шесть месяцев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...