Пермский губернатор Махонин назвал число первоклассников 2025 года

Утром 1 сентября губернатор Пермского края Дмитрий Махонин разместил в своих соцсетях поздравление жителей региона с Днем знаний. В своем обращении он отметил, что в школах региона новый учебный год начали 337 тысяч школьников, из которых 30 тысяч впервые пошли в школу.
«Желаем каждому успехов в учебе, интереса к новым знаниям и крепкой дружбы. Помните, что мы, взрослые, гордимся вами и всегда готовы помочь», — написал Махонин в telegram-канале.
Обращаясь к родителям, губернатор выразил надежду на гармонию и взаимопонимание в отношениях с детьми. А педагогам пожелал профессиональной выдержки и проницательности в их ответственной работе.
Ранее URA.RU писало о том, что в Перми средние расходы на подготовку ребенка к новому учебному году выросли на 10% и достигли 14,3 тысячи рублей. Эксперты связывают рост затрат с увеличением цен на одежду, обувь и канцелярские товары. На дистанции в шесть лет рост по стране составляет 1,5-2 раза.
