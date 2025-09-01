Самолет из Перми в Казань не смог вылететь из-за неисправности

Самолет Пермь — Казань вернули на стоянку из-за отказа метеолокатора и непогоды
В это же время в районе аэродрома фиксировались грозовые явления и дождь
В это же время в районе аэродрома фиксировались грозовые явления и дождь Фото:

Самолет, выполнявший рейс по маршруту Пермь — Казань, был возвращен на стоянку в связи с выявленной неисправностью метеолокатора. Инцидент произошел вечером 27 августа.

«Воздушное судно типа CRJ2 авиакомпании „ЮВТ Аэро“ готовилось к вылету и находилось на исполнительном старте взлетно-посадочной полосы около 20:25 по московскому времени. В этот момент экипаж сообщил о техническом сбое метеолокатора. После оценки ситуации было принято решение прекратить подготовку к вылету и вернуть самолет на стояночную площадку», — сообщает telegram-канал Аviaincident.

В это же время в районе аэродрома фиксировались грозовые явления и дождь. Согласно информации канала, метеоусловия характеризовались ветром южного направления со скоростью 4 м/с, видимостью свыше 10 километров и разбросанной облачностью на высоте 1020 метров. Вблизи аэропорта отмечались грозовые очаги, временами видимость снижалась до 1100 метров, шел дождь. Взлетно-посадочная полоса была мокрой, местами наблюдался слой воды толщиной до 2 мм.

