Самолет из Перми в Казань не смог вылететь из-за неисправности

Самолет, выполнявший рейс по маршруту Пермь — Казань, был возвращен на стоянку в связи с выявленной неисправностью метеолокатора. Инцидент произошел вечером 27 августа.
«Воздушное судно типа CRJ2 авиакомпании „ЮВТ Аэро“ готовилось к вылету и находилось на исполнительном старте взлетно-посадочной полосы около 20:25 по московскому времени. В этот момент экипаж сообщил о техническом сбое метеолокатора. После оценки ситуации было принято решение прекратить подготовку к вылету и вернуть самолет на стояночную площадку», — сообщает telegram-канал Аviaincident.
В это же время в районе аэродрома фиксировались грозовые явления и дождь. Согласно информации канала, метеоусловия характеризовались ветром южного направления со скоростью 4 м/с, видимостью свыше 10 километров и разбросанной облачностью на высоте 1020 метров. Вблизи аэропорта отмечались грозовые очаги, временами видимость снижалась до 1100 метров, шел дождь. Взлетно-посадочная полоса была мокрой, местами наблюдался слой воды толщиной до 2 мм.
