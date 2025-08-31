Пермяков предупредили о мощной магнитной буре

В период со 2 по 7 сентября в Пермском крае ожидается серия геомагнитных бурь. Согласно представленным данным, регион будет находиться под воздействием устойчивой магнитной активности, уровень которой будет варьироваться от слабого (G1) до сильного (G3).
«Наиболее интенсивные фазы прогнозируются на 2, 5 и 7 сентября. В эти дни возможно возникновение выраженных геомагнитных возмущений, способных оказать влияние на самочувствие жителей», — сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ на официальном сайте.
Медицинские работники рекомендуют лицам, склонным к метеочувствительности, снизить физическую и эмоциональную нагрузку, соблюдать питьевой режим и избегать резких изменений в привычном распорядке дня. В периоды пиковых магнитных бурь не исключены головные боли, скачки артериального давления и общее ухудшение состояния здоровья.
Особое внимание к собственному самочувствию следует проявить людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и хроническими недугами. В случае значительного ухудшения здоровья рекомендуется незамедлительно обратиться за медицинской помощью.
