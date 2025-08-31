31 августа 2025

Власти Перми наладили систему подсчета безбилетников в общественном транспорте

В Перми официально заработали счетчики безбилетников в общественном транспорте
В Перми наладили систему мгновенного подсчета безбилетников в общественном транспорте. На первоначальном этапе эксплуатации, когда система проходила общественное тестирование, фиксировались случаи некорректного отображения общего числа пассажиров в салоне. Это было обусловлено необходимостью проведения испытаний перед запуском системы в штатном режиме.

«На сегодняшний день система учета пассажиропотока функционирует стабильно и корректно. Вместе с тем, при передаче информации о количестве безбилетных пассажиров на медиапанели возможны кратковременные расхождения в данных, что связано с техническими особенностями или перебоями в каналах связи между системами», — уточнили изданию «Текст» в департаменте транспорта администрации Перми.

Проверку системы начали в октябре 2024 года на маршруте №30. С февраля 2025 года ее запустили на маршрутах, которые обслуживает МУП «Пермгорэлектротранс». Ранее URA.RU рассказывало, что на большое количество «зайцев» на табло в салоне одного из автобусов обратил внимание спикер Пермской гордумы Дмитрий Малютин.

