В Пермском крае объявлен месячный осенний фестиваль

Пермский архитектурно-этнографический музей «Хохловка» объявил о начале осеннего фестиваля. «Осень в Хохловке» объединит четыре праздника, охватывающих осенние даты народного календаря.
«Русский земледельческий народный календарь своими важными событиями и обрядами прочно привязан к православным праздникам и датам памяти святых. Мы отметим день Агафона Огуменника, праздник Усекновения главы Иоанна Крестителя, Рождество Богородицы и другие», — рассказали в музее.
Праздники, в рамках фестиваля будут проходить каждые выходные сентября. В «Хохловке» расскажут о традициях осенних праздников, проведут мастер-классы, устроят игры и танцы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!