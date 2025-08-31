31 августа 2025

В Пермском крае объявлен месячный осенний фестиваль

Пермский фестиваль «Осень в Хохловке» объединит народные праздники сентября
Народные праздники можно отметить под открытым небом в Хохловке
Пермский архитектурно-этнографический музей «Хохловка» объявил о начале осеннего фестиваля. «Осень в Хохловке» объединит четыре праздника, охватывающих осенние даты народного календаря.

«Русский земледельческий народный календарь своими важными событиями и обрядами прочно привязан к православным праздникам и датам памяти святых. Мы отметим день Агафона Огуменника, праздник Усекновения главы Иоанна Крестителя, Рождество Богородицы и другие», — рассказали в музее.

Праздники, в рамках фестиваля будут проходить каждые выходные сентября. В «Хохловке» расскажут о традициях осенних праздников, проведут мастер-классы, устроят игры и танцы.

