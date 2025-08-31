31 августа 2025

После массового отравления пермяков приставы закрыли цех по производству полуфабрикатов

ГУ ФССП: приставы закрыли цех после случаев острой кишечной инфекции у пермяков
Предприниматель поставлял сырье для столовой «Вкус времени»
В Перми приставы приостановили работу поставщика пищевой продукции после зафиксированных случаев массового отравления. Санитарно-эпидемиологическое расследование проводилось с целью установления источника острой кишечной инфекции, выявленной у пермяков.

«Пострадавшие связывали ухудшение здоровья с употреблением блюд, приобретенных в столовой „Вкус времени“. Установлено, что продовольственное сырье для данного заведения поступало от индивидуального предпринимателя, осуществлявшего производство пищевых продуктов в цехе полуфабрикатов, расположенном на Героев Хасана, 98», — сообщает ГУ ФССП по Пермскому краю в telegram-канале. 

В рамках проверки выяснилось, что водоснабжение производственного цеха осуществлялось посредством автономной системы — накопительной емкости с подведенными трубопроводами, не соответствующей санитарным нормативам. Использование такой воды создавало риск загрязнения выпускаемой продукции и могло привести к дальнейшим случаям заражения.

Суд признал предпринимателя виновным в совершении административного правонарушения. В качестве наказания назначено приостановление деятельности цеха полуфабрикатов сроком на 45 суток. В течение всего срока административного наказания сохранность пломб будет регулярно контролироваться сотрудниками ведомства.

