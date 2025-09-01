Власти Березников не оставляют попыток найти строителя крупного городского кладбища

Служба благоустройства Березников вновь инициировало конкурсные процедуры по выбору подрядчика для выполнения работ, связанных с первым этапом возведения нового городского кладбища. Объект будет размещен к западу от пересечения автотрассы Соликамск — Кунгур и проспекта Ленина.
«Кладбище рассчитано на 31 тысячу захоронений и будет включать 18 отдельных кварталов. Общая площадь территорий для захоронения составит более 196 тысяч квадратных метров. В рамках первого этапа предусмотрено обустройство нескольких участков кладбища с подъездными путями, установка ограждения по периметру, а также проведение озеленительных мероприятий на новых территориях», — сказано в техзадании на портале госзакупок.
Кроме того, запланированы работы по монтажу накопительной дренажной емкости. Максимальная стоимость контракта — 223,8 млн рублей. URA.RU уже сообщало о конкурсе в июле 2025 года. Однако тогда ни одна заявка на участие в нем подана не была.
