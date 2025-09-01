Власти Березников не оставляют попыток найти строителя крупного городского кладбища

В Березниках повторно объявили конкурс по строительству городского кладбища
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ранее на конкурс не поступило ни одной заявки
Ранее на конкурс не поступило ни одной заявки Фото:

Служба благоустройства Березников вновь инициировало конкурсные процедуры по выбору подрядчика для выполнения работ, связанных с первым этапом возведения нового городского кладбища. Объект будет размещен к западу от пересечения автотрассы Соликамск — Кунгур и проспекта Ленина.

«Кладбище рассчитано на 31 тысячу захоронений и будет включать 18 отдельных кварталов. Общая площадь территорий для захоронения составит более 196 тысяч квадратных метров. В рамках первого этапа предусмотрено обустройство нескольких участков кладбища с подъездными путями, установка ограждения по периметру, а также проведение озеленительных мероприятий на новых территориях», — сказано в техзадании на портале госзакупок. 

Кроме того, запланированы работы по монтажу накопительной дренажной емкости. Максимальная стоимость контракта — 223,8 млн рублей. URA.RU уже сообщало о конкурсе в июле 2025 года. Однако тогда ни одна заявка на участие в нем подана не была.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Служба благоустройства Березников вновь инициировало конкурсные процедуры по выбору подрядчика для выполнения работ, связанных с первым этапом возведения нового городского кладбища. Объект будет размещен к западу от пересечения автотрассы Соликамск — Кунгур и проспекта Ленина. «Кладбище рассчитано на 31 тысячу захоронений и будет включать 18 отдельных кварталов. Общая площадь территорий для захоронения составит более 196 тысяч квадратных метров. В рамках первого этапа предусмотрено обустройство нескольких участков кладбища с подъездными путями, установка ограждения по периметру, а также проведение озеленительных мероприятий на новых территориях», — сказано в техзадании на портале госзакупок.  Кроме того, запланированы работы по монтажу накопительной дренажной емкости. Максимальная стоимость контракта — 223,8 млн рублей. URA.RU уже сообщало о конкурсе в июле 2025 года. Однако тогда ни одна заявка на участие в нем подана не была.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...