Мобильная баня рассчитана на компанию из шести человек (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Житель Перми за 550 тысяч рублей продает самодельный банный комплекс на колесах. Речь об автобусе ПАЗ 2007 года выпуска, в котором его владелец оборудовал парилку, душевую и комнату отдыха для небольшой компании. Как рассказал URA.RU продавец, мобильной баней долгое время не пользовались, но техника в рабочем состоянии.

«Автобус стоял, как банный комплекс определенное время не использовался. Так получилось, что часть оборудования за это время растащили, но поправить все можно. Сама машина на ходу, ездит. Рассчитан автобус на шесть человек, они там спокойно разместятся. Продаю, при личной встрече все покажу», — рассказал корреспонденту URA.RU владелец передвижной бани.

Он также добавил, что при желании автобус можно использовать как жилой модуль, например для размещения в нем бригады строителей. Зафиксированный пробег машины — 100 тысяч километров.

Ранее URA.RU рассказывало, что житель Пермского края выставил на продажу мобильное кафе для приготовления уличной еды. Стоимость всего оборудования около 700 тысяч рублей.