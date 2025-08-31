31 августа 2025

Из Перми появятся прямые рейсы в Китай

Из Перми хотят запустить прямые рейсы в Китай к 2026 году
В настоящее время ведутся переговоры с тремя авиаперевозчиками
В настоящее время ведутся переговоры с тремя авиаперевозчиками

Власти Пермского края изучают перспективу организации прямых авиарейсов из Перми в Китай. В настоящее время ведутся переговоры с тремя авиаперевозчиками относительно открытия новых маршрутов в Пекин и Санью.

«Это „Уральские авиалинии“, Azur Air и „Аэрофлот“. Реализация данного проекта возможна не ранее 2026 года», — сообщает «РБК-Пермь» со ссылкой на региональное Министерство транспорта.

Кроме того, обсуждается увеличение частоты рейсов в Ереван, которые обслуживает авиакомпания Shirak Avia. Также в 2025 году был запущен маршрут в Ташкент, выполняемый авиаперевозчиком UVT Aero, а начиная с ноября планируется открытие рейсов в Нячанг (Вьетнам) силами компании Azur Air.

