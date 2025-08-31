«Кровавая» Луна взойдет над Пермским краем

Полное лунное затмение смогут наблюдать пермяки 7 сентября. При этом спутник Земли будет выглядеть кроваво-красной, рассказали в астрономическом клубе «Телескоп».
«Этот эффект зависит от преломления солнечных лучей в атмосфере Земли. Когда диск Луны входит полностью в тень нашей планеты, то солнечный свет, преломляясь в атмосфере, доходит до нашего естественного спутника красной областью спектра, отражается от поверхности и попадает вновь на Землю. Из-за этого мы видим кроваво-красный диск Луны», — объясняют специалисты на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Лунное затмение можно наблюдать невооруженным глазом, говорят астрономы, но обладателей бинокля ждут более мощные впечатления. С телескопом же можно будет в тонкостях и деталях посмотреть все фазы затмения и движение тени по поверхности Луны.
Затмение будет длиться с 20:28 до 01:55 по пермскому времени. Но лучшее время для наблюдения с 21:30 до 00:50.
