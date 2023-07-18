18 июля 2023

Бывший вице-мэр Перми нашел работу в столице

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание градостроительного совета на тему развития городской эспланады. Пермь , агеев виктор
Виктор Агеев будет курировать финансы в столичном институте Фото:

Бывший заместитель мэра Перми Виктор Агеев трудоустроился Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства (ГАУ «МосжилНИИпроект»). Там он занял должность заместителя директора.

«Агеев назначен заместителем директора ГАУ „МосжилНИИпроект“. В институте он будет курировать экономическое и финансовое направление», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники.

Агеев занимал должность замглавы администрации Перми с 2010 года. В 2017 он полгода проработал в краевом правительстве, после чего снова вернулся в городскую администрацию. В июне 2023 года Агеев уволился из мэрии.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший заместитель мэра Перми Виктор Агеев трудоустроился Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства (ГАУ «МосжилНИИпроект»). Там он занял должность заместителя директора. «Агеев назначен заместителем директора ГАУ „МосжилНИИпроект“. В институте он будет курировать экономическое и финансовое направление», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники. Агеев занимал должность замглавы администрации Перми с 2010 года. В 2017 он полгода проработал в краевом правительстве, после чего снова вернулся в городскую администрацию. В июне 2023 года Агеев уволился из мэрии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...