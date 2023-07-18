Бывший вице-мэр Перми нашел работу в столице

19 июля 2023 в 18:17 Размер текста - 17 +

Виктор Агеев будет курировать финансы в столичном институте Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Бывший заместитель мэра Перми Виктор Агеев трудоустроился Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства (ГАУ «МосжилНИИпроект»). Там он занял должность заместителя директора. «Агеев назначен заместителем директора ГАУ „МосжилНИИпроект“. В институте он будет курировать экономическое и финансовое направление», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники. Агеев занимал должность замглавы администрации Перми с 2010 года. В 2017 он полгода проработал в краевом правительстве, после чего снова вернулся в городскую администрацию. В июне 2023 года Агеев уволился из мэрии.

Бывший заместитель мэра Перми Виктор Агеев трудоустроился Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства (ГАУ «МосжилНИИпроект»). Там он занял должность заместителя директора. «Агеев назначен заместителем директора ГАУ „МосжилНИИпроект“. В институте он будет курировать экономическое и финансовое направление», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники. Агеев занимал должность замглавы администрации Перми с 2010 года. В 2017 он полгода проработал в краевом правительстве, после чего снова вернулся в городскую администрацию. В июне 2023 года Агеев уволился из мэрии.