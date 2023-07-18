Бывший вице-мэр Перми нашел работу в столице

Виктор Агеев будет курировать финансы в столичном институте
Бывший заместитель мэра Перми Виктор Агеев трудоустроился Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства (ГАУ «МосжилНИИпроект»). Там он занял должность заместителя директора.
«Агеев назначен заместителем директора ГАУ „МосжилНИИпроект“. В институте он будет курировать экономическое и финансовое направление», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники.
Агеев занимал должность замглавы администрации Перми с 2010 года. В 2017 он полгода проработал в краевом правительстве, после чего снова вернулся в городскую администрацию. В июне 2023 года Агеев уволился из мэрии.
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