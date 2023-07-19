В Челябинске у надзирателя СИЗО угнали автомобиль

20 июля 2023 в 13:49 Размер текста - 17 +

Полицейские нашли угонщика Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске у инспектора отдела охраны СИЗО №3 угнали автомобиль. В пресс-службе УМВД по городу не стали уточнять род деятельности заявителя, но сообщили, что подозреваемый в угоне уже задержан. «В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что на автомобиле в ночное время осуществлялись передвижения по городу. Сотрудниками отдела уголовного розыска УМВД по Челябинску машина была обнаружена у дома по улице Каслинской. В дальнейшем установлено лицо, управлявшее автомобилем, и его возможное местонахождение», — рассказали URA.RU в пресс-службе УМВД по Челябинску. Там отметили, что мужчина был задержан. Он пояснил, что угнал автомобиль, найдя ключи от него на земле. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В Челябинске у инспектора отдела охраны СИЗО №3 угнали автомобиль. В пресс-службе УМВД по городу не стали уточнять род деятельности заявителя, но сообщили, что подозреваемый в угоне уже задержан. «В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что на автомобиле в ночное время осуществлялись передвижения по городу. Сотрудниками отдела уголовного розыска УМВД по Челябинску машина была обнаружена у дома по улице Каслинской. В дальнейшем установлено лицо, управлявшее автомобилем, и его возможное местонахождение», — рассказали URA.RU в пресс-службе УМВД по Челябинску. Там отметили, что мужчина был задержан. Он пояснил, что угнал автомобиль, найдя ключи от него на земле. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.