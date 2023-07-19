19 июля 2023

В Челябинске у надзирателя СИЗО угнали автомобиль

© Служба новостей «URA.RU»
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Задержание человека назвавшего себя богом. Челябинск, арест, уаз, участковый, задержанный, подъезд, полиция, патрульный автомобиль, задержание
Полицейские нашли угонщика Фото:

В Челябинске у инспектора отдела охраны СИЗО №3 угнали автомобиль. В пресс-службе УМВД по городу не стали уточнять род деятельности заявителя, но сообщили, что подозреваемый в угоне уже задержан.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что на автомобиле в ночное время осуществлялись передвижения по городу. Сотрудниками отдела уголовного розыска УМВД по Челябинску машина была обнаружена у дома по улице Каслинской. В дальнейшем установлено лицо, управлявшее автомобилем, и его возможное местонахождение», — рассказали URA.RU в пресс-службе УМВД по Челябинску.

Там отметили, что мужчина был задержан. Он пояснил, что угнал автомобиль, найдя ключи от него на земле. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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В Челябинске у инспектора отдела охраны СИЗО №3 угнали автомобиль. В пресс-службе УМВД по городу не стали уточнять род деятельности заявителя, но сообщили, что подозреваемый в угоне уже задержан. «В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что на автомобиле в ночное время осуществлялись передвижения по городу. Сотрудниками отдела уголовного розыска УМВД по Челябинску машина была обнаружена у дома по улице Каслинской. В дальнейшем установлено лицо, управлявшее автомобилем, и его возможное местонахождение», — рассказали URA.RU в пресс-службе УМВД по Челябинску. Там отметили, что мужчина был задержан. Он пояснил, что угнал автомобиль, найдя ключи от него на земле. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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