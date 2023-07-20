20 июля 2023
19 июля 2023

Мэр из ХМАО отчитался о рабочей поездке по району. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В ходе поездки Сергей Заплатин проконтролировал ход подготовки жилого фонда Фото:

Глава Октябрьского района (ХМАО) Сергей Заплатин по итогу своей рабочей поездки по району оценил и проконтролировал ход подготовки жилого фонда, объектов образования и коммунальной сферы поселений к осенне-зимнему периоду. Об этом он сообщил в социальных сетях.

«Посетил сразу несколько поселков — Карымкары, Большие Леуши, Малый Атлым, Комсомольский. Как и говорил ранее, цель поездок — оценить и проконтролировать ход подготовки жилого фонда, объектов образования и коммунальной сферы поселений к осенне-зимнему периоду и не из кабинета, а непосредственно на самих объектах. Также нужно было провести встречи с населением, руководителями предприятий и учреждений образования», — написал глава района в своем telegram-канале.

По словам Заплатина, в Карымкарах он посетил жилищно-коммунальные объекты: котельные, ВОСЫ, водобашни, комплекс школы-детского сада. Оценил ход инвестиционного строительства жилья. В Больших Леушах проконтролировали ход ремонтных работ круглогодичного водопровода.

В больнице глава района пообщался с медперсоналом и оценили, как подрядчик устранил замечания по выполнению капитального ремонта. В поселковой аптеке посмотрел наличие лекарственных препаратов.

Ранее URA.RU писало, что Сергей Заплатин рассказал об итогах работ по обнаружению и устранению несанкционированных свалок в районе. В мае 2023 года было обнаружено пять свалок.

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Глава Октябрьского района (ХМАО) Сергей Заплатин по итогу своей рабочей поездки по району оценил и проконтролировал ход подготовки жилого фонда, объектов образования и коммунальной сферы поселений к осенне-зимнему периоду. Об этом он сообщил в социальных сетях. «Посетил сразу несколько поселков — Карымкары, Большие Леуши, Малый Атлым, Комсомольский. Как и говорил ранее, цель поездок — оценить и проконтролировать ход подготовки жилого фонда, объектов образования и коммунальной сферы поселений к осенне-зимнему периоду и не из кабинета, а непосредственно на самих объектах. Также нужно было провести встречи с населением, руководителями предприятий и учреждений образования», — написал глава района в своем telegram-канале. По словам Заплатина, в Карымкарах он посетил жилищно-коммунальные объекты: котельные, ВОСЫ, водобашни, комплекс школы-детского сада. Оценил ход инвестиционного строительства жилья. В Больших Леушах проконтролировали ход ремонтных работ круглогодичного водопровода. В больнице глава района пообщался с медперсоналом и оценили, как подрядчик устранил замечания по выполнению капитального ремонта. В поселковой аптеке посмотрел наличие лекарственных препаратов. Ранее URA.RU писало, что Сергей Заплатин рассказал об итогах работ по обнаружению и устранению несанкционированных свалок в районе. В мае 2023 года было обнаружено пять свалок.
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