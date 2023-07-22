ФСБ задержала девять участников экстремистской организации «Таблиги Джамаат»*

22 июля 2023 в 13:21 Размер текста - 17 +

ФСБ задержали 9 участников «Таблиги Джамаат» и изъяли у них экстремистскую литературу Фото: Владимир Андреев © URA.RU Сотрудники ФСБ совместно с ГУ МВД России задержали в Подмосковье девять участников экстремистской организации «Таблиги Джамаат», запрещенной в России с 2009 года. У них изъяли экстремистскую религиозную литературу. Об этом сообщает отдел связи УФСБ. * экстремистская организация «Таблиги Джамаат» запрещена в России

Сотрудники ФСБ совместно с ГУ МВД России задержали в Подмосковье девять участников экстремистской организации «Таблиги Джамаат», запрещенной в России с 2009 года. У них изъяли экстремистскую религиозную литературу. Об этом сообщает отдел связи УФСБ. * экстремистская организация «Таблиги Джамаат» запрещена в России