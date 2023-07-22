ФСБ задержала девять участников экстремистской организации «Таблиги Джамаат»*

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В Басманном суде на оглашении меры пресечения Виктору Ишаеву. Москва, фсб, маски-шоу, задержанный, конвоирование осужденного, задержание
ФСБ задержали 9 участников «Таблиги Джамаат» и изъяли у них экстремистскую литературу Фото:

Сотрудники ФСБ совместно с ГУ МВД России задержали в Подмосковье девять участников экстремистской организации «Таблиги Джамаат», запрещенной в России с 2009 года. У них изъяли экстремистскую религиозную литературу. Об этом сообщает отдел связи УФСБ.

* экстремистская организация «Таблиги Джамаат» запрещена в России

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Сотрудники ФСБ совместно с ГУ МВД России задержали в Подмосковье девять участников экстремистской организации «Таблиги Джамаат», запрещенной в России с 2009 года. У них изъяли экстремистскую религиозную литературу. Об этом сообщает отдел связи УФСБ. * экстремистская организация «Таблиги Джамаат» запрещена в России
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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