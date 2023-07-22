22 июля 2023

Охранник ранил насильника, пытавшегося сбежать из свердловской колонии

© Служба новостей «URA.RU»
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Футбольный матч между командами Курганской областной Думы и заключенными исправительной трудовой колонии №6. Иковка. Курганская обл, колючая проволока, колония, тюрьма, итк, исправительно-трудовая колония, забор, ик-6
Раненого заключенного доставили в больницу (архивное фото) Фото:

Сотрудник охран ранил в ногу насильника, осужденного на 14 лет, который попытался сбежать из исправительной колонии №19 в Тавде (Свердловская область). Заключенный находится в больнице. Силовик действовал строго по инструкции, рассказал URA.RU руководитель пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко.

«Заключенный при попытке побега получил ранение в ногу, находится в больнице. Сотрудники охраны ИК-19 действовали строго по инструкции», — пояснил Левченко. Решается вопрос о награждении часового, остановившего осужденного, добавил Левченко.

Осужденный попытался сбежать из колонии вечером 21 июля. Он самовольно ушел с рабочего места и пытался перелезть через ограждения колонии. Его заметил часовой, который вызвал подмогу. Поймали заключенного на территории, прилегающей к охраняемому объекту.

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Сотрудник охран ранил в ногу насильника, осужденного на 14 лет, который попытался сбежать из исправительной колонии №19 в Тавде (Свердловская область). Заключенный находится в больнице. Силовик действовал строго по инструкции, рассказал URA.RU руководитель пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко. «Заключенный при попытке побега получил ранение в ногу, находится в больнице. Сотрудники охраны ИК-19 действовали строго по инструкции», — пояснил Левченко. Решается вопрос о награждении часового, остановившего осужденного, добавил Левченко. Осужденный попытался сбежать из колонии вечером 21 июля. Он самовольно ушел с рабочего места и пытался перелезть через ограждения колонии. Его заметил часовой, который вызвал подмогу. Поймали заключенного на территории, прилегающей к охраняемому объекту.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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