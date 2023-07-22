Охранник ранил насильника, пытавшегося сбежать из свердловской колонии

Сотрудник охран ранил в ногу насильника, осужденного на 14 лет, который попытался сбежать из исправительной колонии №19 в Тавде (Свердловская область). Заключенный находится в больнице. Силовик действовал строго по инструкции, рассказал URA.RU руководитель пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко.
«Заключенный при попытке побега получил ранение в ногу, находится в больнице. Сотрудники охраны ИК-19 действовали строго по инструкции», — пояснил Левченко. Решается вопрос о награждении часового, остановившего осужденного, добавил Левченко.
Осужденный попытался сбежать из колонии вечером 21 июля. Он самовольно ушел с рабочего места и пытался перелезть через ограждения колонии. Его заметил часовой, который вызвал подмогу. Поймали заключенного на территории, прилегающей к охраняемому объекту.
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