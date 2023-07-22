На одной из улиц Челябинска на месяц ограничат движение для транспорта. Карта

В Челябинске ограничат движение транспорта на участке улицы 60-летия Октября

23 июля 2023 в 13:27 Размер текста - 17 +

Движение транспорта ограничат по улице 60-летия Октября на участке от дома №36 до дома №40 Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинске с 24 июля до 27 августа ограничат движение транспорта на участке улицы 60-летия Октября. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии. «Движение транспорта ограничат в Металлургическом районе по улице 60-летия Октября на участке от дома №36 до дома №40. Ограничение будет действовать с 8:00 24 июля до 20:00 27 августа», — сообщается в telegram-канале «Администрация города Челябинска». На участке запланировано проведение третьего этапа капитального ремонта теплотрассы. Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут. Ранее в Челябинске на участке улицы 60-летия Октября почти на два месяца закрыли движение для автобусов и троллейбусов. Ограничение действует до 1 сентября на участке от улицы Сталеваров до 2-й Павелецкой. Там также проводится ремонт теплотрассы. Движение по улице 60-летия Октября ограничат на участке от дома №36 до дома №40 Фото с telegram-канала администрации города Челябинска

В Челябинске с 24 июля до 27 августа ограничат движение транспорта на участке улицы 60-летия Октября. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии. «Движение транспорта ограничат в Металлургическом районе по улице 60-летия Октября на участке от дома №36 до дома №40. Ограничение будет действовать с 8:00 24 июля до 20:00 27 августа», — сообщается в telegram-канале «Администрация города Челябинска». На участке запланировано проведение третьего этапа капитального ремонта теплотрассы. Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут. Ранее в Челябинске на участке улицы 60-летия Октября почти на два месяца закрыли движение для автобусов и троллейбусов. Ограничение действует до 1 сентября на участке от улицы Сталеваров до 2-й Павелецкой. Там также проводится ремонт теплотрассы.