22 июля 2023

На одной из улиц Челябинска на месяц ограничат движение для транспорта. Карта

В Челябинске ограничат движение транспорта на участке улицы 60-летия Октября
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, ремонт дорог
Движение транспорта ограничат по улице 60-летия Октября на участке от дома №36 до дома №40 Фото:

В Челябинске с 24 июля до 27 августа ограничат движение транспорта на участке улицы 60-летия Октября. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.

«Движение транспорта ограничат в Металлургическом районе по улице 60-летия Октября на участке от дома №36 до дома №40. Ограничение будет действовать с 8:00 24 июля до 20:00 27 августа», — сообщается в telegram-канале «Администрация города Челябинска».

На участке запланировано проведение третьего этапа капитального ремонта теплотрассы. Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.

Ранее в Челябинске на участке улицы 60-летия Октября почти на два месяца закрыли движение для автобусов и троллейбусов. Ограничение действует до 1 сентября на участке от улицы Сталеваров до 2-й Павелецкой. Там также проводится ремонт теплотрассы.

Движение по улице 60-летия Октября ограничат на участке от дома №36 до дома №40
Движение по улице 60-летия Октября ограничат на участке от дома №36 до дома №40

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В Челябинске с 24 июля до 27 августа ограничат движение транспорта на участке улицы 60-летия Октября. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии. «Движение транспорта ограничат в Металлургическом районе по улице 60-летия Октября на участке от дома №36 до дома №40. Ограничение будет действовать с 8:00 24 июля до 20:00 27 августа», — сообщается в telegram-канале «Администрация города Челябинска». На участке запланировано проведение третьего этапа капитального ремонта теплотрассы. Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут. Ранее в Челябинске на участке улицы 60-летия Октября почти на два месяца закрыли движение для автобусов и троллейбусов. Ограничение действует до 1 сентября на участке от улицы Сталеваров до 2-й Павелецкой. Там также проводится ремонт теплотрассы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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