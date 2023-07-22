В Кировграде (Свердловская область) 17-летняя юная девушка оттаскала сверстницу по земле из-за того, что та записала видео, на котором спародировала ее, и загрузила в личный канал в Telegram. У пострадавшей остались синяки, она обратилась в полицию. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Девочку оттаскали за волосы из-за ерунды, она спародировала знакомую на видео и загрузила в личный telegram-канал. У пострадавшей 17-летней девушки остались синяки, следы от пальцев на руке и ушибы. Она обратилась в полицию Кировграда», — рассказал собеседник агентства.
Инцидент произошел 21 июля около 23 часов. До этого пострадавшая получала угрозы в личной переписке (скриншоты имеются в распоряжении агентства). 23 июля несовершеннолетняя сняла побои и написала заявление в полицию.
Журналист URA.RU обратился за комментарием в МО МВД «Кировградское». На момент публикации новости ответ не поступил.
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